Rapinatore armato di deodorante svaligia l’Esselunga Arrestato un ladro trentenne che aveva rubato dentro l’Esselunga di via Adriano, periferia nord-est di Milano. Messo alle strette dal direttore e dagli agenti di polizia, ha estratto un deodorante spray per difendersi.

Prima si aggira tra le corsie e ruba il possibile. Nelle sue tasche finiscono gadget tecnologici, cibo e altri articoli. Poi, quando si trova messo alle strette dalla polizia, si difende con l'unica arma a propria disposizione: una bomboletta di deodorante spray. Che non è stranamente servita a evitare l'arresto a un ladro, un cittadino egiziano irregolare in Italia, dentro l'Esselunga di via Adriano a Milano: il trentenne è stato portato via con le accuse di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Il bottino tra le corsie

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il ragazzo è entrato nel supermercato verso le 8.30 di mattina. Prima si è intascato un paio di cuffie bluethoot del valore di circa 50 euro, alimenti vari e altri articoli. Tant'è che al momento di pagare, alle casse automatiche, ha fatto passare sopra il lettore solamente una bottiglietta di the freddo.

Strano, molto strano per la vigilanza e il direttore dell'Esselunga di via Adriano, periferia nord-est della città. Troppo circospetto il comportamento del trentenne, troppo gonfie le sue tasche. È stato così bloccato dalla sicurezza, che ha scoperto il bottino nascosto e ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Trovatosi alle strette, era rimasta solo una cosa da fare. Estrarre lo spray deodorante e puntarlo in faccia al direttore e agli agenti. Una volta messo in manette, è stato trovato anche in possesso di un pc rubato.