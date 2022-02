Rapina una farmacia dopo aver minacciato con un coltello i dipendenti: il colpo ripreso dalle telecamere Un uomo di 38 anni e il suo complice, un 63enne incensurato, sono stati arrestati per una rapina in una farmacia di Vizzolo Predabissi. Il 38enne è entrato armato di coltello e, dopo aver minacciato i dipendenti, si è fatto consegnare l’incasso.

A cura di Francesco Loiacono

Un uomo di 38 anni è stato arrestato assieme a un complice per una rapina avvenuta a Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano. L'episodio si è verificato nella serata dello scorso martedì, 15 febbraio 2022, in una farmacia della cittadina dell'hinterland sud-est del capoluogo lombardo. Il rapinatore 38enne, con precedenti, è entrato all'interno della farmacia armato di coltello e col volto parzialmente travisato grazie a un cappello e alla mascherina chirurgica. Brandendo la lama ha minacciato i dipendenti della farmacia e ha fatto un rapido giro dei banconi e delle casse, facendosi consegnare l'incasso di giornata. Poi è uscito ed è scappato su un'auto sulla quale lo attendeva il suo complice, un uomo di 63 anni.

La rapina ripresa dalle telecamere

Tutte le fasi della rapina sono state filmate dalle telecamere di videosorveglianza installate all'interno della farmacia: le immagini si sono poi rivelate determinanti per accertare le responsabilità del rapinatore. L'uomo è stato arrestato poco dopo il colpo dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di San Donato Milanese e della stazione di Melegnano: i militari dell'Arma, allertati subito dopo il colpo dal titolare della farmacia, hanno bloccato l'auto dei due rapinatori vicino all'esercizio commerciale e li hanno arrestati in flagranza di reato per rapina aggravata. Dai successivi accertamenti è emerso che il complice del 38enne, l'uomo più anziano, risultava incensurato. Il bottino della rapina, 840 euro, è stato restituito ai legittimi proprietari, mentre per i due rapinatori si sono aperte le porte del carcere di Lodi.