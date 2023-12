Rapina sempre lo stesso supermercato sotto casa: l’ultima volta trova la polizia ad aspettarlo Ha rapinato tre volte lo stesso supermercato sotto casa. Il quarto colpo, però, non è andato a buon fine. È stato arrestato in flagranza dalla polizia un uomo di 48 anni residente nell’area intorno a piazzale Selinunte a Milano (San Siro)

Foto di repertorio

Ha rapinato tre volte lo stesso supermercato sotto casa. Il quarto colpo, però, non è andato a buon fine. È stato arrestato in flagranza dalla polizia un uomo di 48 anni residente nell'area intorno a piazzale Selinunte a Milano (San Siro), bloccato dagli agenti della Squadra mobile meneghina prima che varcasse la soglia con il bottino in mano: 50 euro estorti alla commessa presente in quel momento, dopo averla minacciata a volto coperto.

L'uomo, che abita a 500 metri dal supermercato rapinato e ha precedenti per rapina, furto, minaccia e tentato omicidio, sarebbe l'autore di almeno altri 14 colpi commessi in zona tra le farmacie di via Pergine, piazzale Fratelli Zavattari, piazzale Diego Velasquez, via Mario Morgantini, viale Renato Serra, piazza Axum e piazzale Selinunte.

La Squadra Mobile milanese, dopo diverse rapine commesse dallo scorso agosto ai danni di negozi del quartiere, in particolare nell'area intorno a piazzale Selinunte, ha intensificato i controlli nei pressi delle farmacie e dei supermercati predisponendo servizi mirati dopo avere individuato una serie di obiettivi ritenuti sensibili. Tra questi, un negozio di prodotti surgelati in via Rembrandt 22, già teatro di almeno tre rapine consumate da parte di un uomo dal volto coperto.