Rapina all’Apple Store di Carugate: sfondano il negozio con un furgone e rubano merce per 50mila euro Hanno usato un furgone come ariete, sono entrati nel negozio Apple al centro commerciale di Carugate, nel Milanese, e hanno fatto razzia di tablet, smartphone e pc per un bottino dal valore di circa 50 mila euro. È successo nella notte tra sabato e domenica. I ladri sono ancora ricercati dalle forze dell’ordine.

A cura di Simona Buscaglia

Usando un furgone come ariete hanno distrutto la saracinesca, svaligiando il negozio e scappando con una refurtiva che ha un valore che si aggira intorno ai cinquanta mila euro. È successo all'Apple Store del centro commerciale Carosello di Carugate, nel Milanese, nella notte tra sabato e domenica.

I ladri sono ancora latitanti

I malviventi hanno sfondato la serranda del centro commerciale e quella del negozio. Una volta entrati nel punto vendita della Apple i ladri si sono impossessati di diversi articoli tecnologici, tra cui iPhone, iPad e Mac. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma i ladri sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Le forze dell'ordine ora stanno visionando le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza, per ricostruire la dinamica della vicenda e magari intercettare qualche dettaglio utile all'identificazione dei ladri. Dopo la rapina l’ingresso era transennato e presidiato dalle guardie. Tutti i tavoli dove normalmente venivano esposti i prodotti erano vuoti.

Ad agire una banda di cinque uomini

Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, ad agire sarebbero stati cinque o sei uomini, tutti con il volto coperto. Il furgone usato come ariete per sfondare la vetrina del negozio sarebbe stato abbandonato sul luogo del furto. I ladri sarebbero quindi fuggiti a bordo di un altro mezzo guidato da un complice. Le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pioltello, per risalire agli autori, sono partite subito dopo l'arrivo sul posto delle gazzelle, dopo la chiamata al 112, partita intorno alle quattro del mattino.