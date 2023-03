Ragazzo perde il controllo della moto e cade: trasportato in coma in ospedale Un ragazzo di 27 anni è stato soccorso in codice rosso: ha perso il controllo della moto cadendo violentemente sull’asfalto.

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente per un ragazzo di 27 anni mentre era in sella alla sua moto a Polignano Milanese, alle porte di Milano. Stando alla prima ricostruzione dell'accaduto, il giovane verso mezzogiorno di oggi venerdì 17 marzo stava percorrendo via Sempione, all'angolo con via Lainate, quando avrebbe perso il controllo della moto cadendo violentemente a terra.

Il giovane soccorso in codice rosso

Subito è stato richiesto dai passanti l'intervento del personale del 118 intervenuto sul posto con un elicottero. Il 27enne è stato soccorso in codice rosso, è stato trasportato in ospedale purtroppo già in coma. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ma al momento non risultano coinvolti altri mezzi: il ragazzo sarebbe stato sbalzato per alcuni metri prima di cadere a terra. I sanitari hanno soccorso anche una donna di 69 anni: l'auto della 69enne sarebbe stata urtata dal ragazzo. La donna è stata trasportata in ospedale in codice verde perché completamente in stato di choc.