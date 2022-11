Ragazzo impugna un’ascia e gira per le vie della città: paura tra i passanti Un ragazzo ha girato per le vie di Saronno impugnando un’ascia in mano. Non ha minacciato nessuno, ma non è mancata la paura tra i passanti.

A cura di Giorgia Venturini

Paura a Saronno, in provincia di Varese. Un ragazzo ha girato per le vie impugnando un'ascia in mano: come riporta la Prealpina.it, fortunatamente non ha minacciato nessuno ma ha creato molta apprensione tra i passanti per le vie del paese. Non ha mai gridato e sembrava molto tranquillo.

Il giovane è stato fermato dalla polizia

Alcuni passanti hanno allertato subito gli agenti della polizia locale: sul posto è arrivata la pattuglia che ha fermato il giovane e lo ha portato al comando per l'interrogatorio.

Dalle prime informazioni, si tratta di un ventenne che è stato visto prima nella piazza Schuster e poi in via San Cristoforo.

Quando gli agenti lo hanno fermato, si trovava seduto davanti a un negozio un po' agitato. Quando la polizia ha chiesto il motivo dell'arma non è riuscito a rispondere e soprattutto a chiarire un possibile movente.

In corso le indagini della polizia

Intanto sono scattate le indagini che stanno portando a individuare tutti gli spostamenti del giovane tramite le immagini delle telecamere di video-sorveglianza. Si valuterà solo allora se procedere con il fermo o meno del ragazzo.