Ragazzo di 21 anni annega nel Ticino: il suo corpo riemerge dopo un nubifragio Il Ticino ha restituito il corpo di Assan, il 21enne scomparso domenica scorsa dopo essersi tuffato in una zona dove c’era il divieto di balneazione.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Abdulla Assan è il ragazzo di 21 anni trovato morto sulla sponda del Ticino a Vigevano, comune in provincia di Pavia. Il giovane era sparito il 24 luglio scorso: il suo corpo è riemerso ieri, mercoledì 27 luglio, dopo che un nubifragio ha colpito la zona. I vigili del fuoco, fin da quando era stata denunciata la scomparsa, avevano cercato il cadavere utilizzando anche i droni, ma senza alcun risultato.

In quella zona la balneazione è proibita

Assan, domenica 24 luglio, era andato al fiume in località Ayala con alcuni amici per trascorrere qualche ora in relax a prendere il sole. In quella zona la balneazione è però proibita a causa della presenza di alcuni mulinelli. Il divieto purtroppo è ignorato da molte persone: questi infatti decidono di tuffarsi lo stesso mettendo così in pericolo la loro vita.

Ad allertare i soccorsi sono stati gli amici

Dopo che gli amici, due ragazzi e una ragazza, si sono resi conti che il 21enne non era più riemerso hanno immediatamente allertato i soccorsi. I sommozzatori dei vigili del fuoco si sono subito messi all'opera. Passati alcuni giorni però le speranze che il ragazzo, residente a Crotone e domiciliato a Corbetta (Milano), potesse essere ancora vivo.

Il corpo restituito dopo tre giorni dalla scomparsa

A segnalare la presenza del cadavere sono stati alcuni passanti che ieri pomeriggio lo hanno notato sul ghiaione, vicino al territorio di Besate. L'ipotesi più acclarata è che il corpo del 21enne si sia disincagliato dalla fosse del Ticino ed è stato trasportato dalla corrente grazie all'innalzamento del livello del fiume e al forte vento.