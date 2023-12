Ragazzo di 20 anni travolto da un pirata della strada: si cerca il conducente Nella serata di martedì 19 dicembre un ragazzo di vent’anni è stato travolto da un’automobile a Milano: il conducente è scappato ed è ricercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di martedì 20 dicembre è stato trovato un ragazzo di vent'anni ferito a terra. Il giovane, sulla base di quanto appurato fino a questo momento, sarebbe stato investito da un'automobile. Il conducente non si è fermato e adesso è ricercato dalle forze dell'ordine.

Il ragazzo è stato soccorso e trovato a terra da alcuni passanti

Il ventenne si trovava in via Chiodi, in zona Barona, quando è stato travolto dal veicolo: la vittima stava attraversando la strada. Non è chiaro se lo stesse facendo sulle strisce pedonali o meno. In ogni caso, il conducente non si è fermato a prestare soccorso. Alcuni passanti hanno trovato il giovane a terra e hanno chiamato immediatamente gli operatori sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I sanitari, appena giunti sul luogo dell'incidente, hanno prestato le prime cure al ventenne e poi hanno deciso di trasferirlo all'ospedale San Carlo. Fortunatamente non è in pericolo di vita: ha riportato però diverse fratture ed escoriazioni.

Le forze dell'ordine stanno analizzando le telecamere di sorveglianza

Gli agenti della polizia locale hanno invece svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica della vicenda. Sono stati anche sequestrate le immagini delle telecamere di sorveglianza: i filmati, insieme ad alcune testimonianze, potrebbero fornire un quadro più preciso dell'accaduto e soprattutto permettere di individuare il responsabile che dovrà rispondere dell'accusa di omissione di soccorso.