Ragazzo di 18 anni picchiato e accoltellato in piazza Gae Aulenti a Milano: è grave Un 18enne è stato vittima di un pestaggio vicino a piazza Gae Aulenti nel pomeriggio di sabato 27 maggio. Due coetanei lo hanno preso a calci e pugni e ferito con un coltello.

A cura di Enrico Spaccini

Piazza Gae Aulenti a Milano

Un 18enne è stato preso a calci e pugni da due coetanei nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 27 maggio, in piazza Gae Aulenti a Milano. Il ragazzo è stato poi soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso perché ferito anche a colpi di bottiglia e con un coltello. Stando alle prime informazioni, le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

La rissa esplosa vicino a piazza Gae Aulenti

L'aggressione è avvenuta intorno alle 19:30 di ieri in via Fratelli Castiglioni, a pochi passi da piazza Gae Aulenti. Per motivi ancora da chiarire, un 18enne si è ritrovato contro due ragazzi più o meno della sua stessa età.

Davanti a una decina di giovani d'età compresa tra i 13 e i 20 anni, i due hanno iniziato a colpire il 18enne di origini egiziane. Prima con calci e pugni, poi uno dei due aggressori ha impugnato una bottiglia e l'ha usata per continuare a picchiare il ragazzo. Ad un certo punto, sarebbe stato estratto anche un coltello con il quale il giovane è stato ferito.

Le indagini dei carabinieri e le condizioni del 18enne

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Duomo. Hanno subito ritrovato la lama usata e hanno proceduto con il sequestro. È in corso un'indagine sull'aggressione. I militari stanno esaminando le immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza e hanno già provveduto ad acquisire le dichiarazioni dei numerosi testimoni per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e definirne le responsabilità.

La vittima del pestaggio si trova ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni sono gravi, ma per il momento non sarebbe in pericolo di vita.