Ragazzo di 18 anni accoltella un 19enne in un centro di accoglienza: fermato dalla polizia La Polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate un cittadino egiziano di 18 anni: ha accoltellato un coetaneo nel centro di accoglienza dove erano ospiti.

A cura di Giorgia Venturini

(Archivio)

Un ragazzo di 18 anni è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia per aver accoltellato al volto un ragazzo di 19 anni. I fatti sono accaduti in una struttura di accoglienza all’interno della parrocchia di San Martino di Rebbio, nel Comasco. L'aggressione è avvenuta in una stanza della struttura da cui è partita anche una richiesta di aiuto al 112.

Stando alla ricostruzione dei fatti, tra i due era scoppiata una lite per motivi ancora da accertarsi. Una volta in stanza poi è iniziata l'aggressore: come raccontano alcuni testimoni della struttura il 18enne avrebbe impugnato un'arma da taglio e colpito al volto e al polso il 19enne. Subito è scattata la chiamata ai soccorsi: i medici intervenuti sul posto hanno trasportato in ospedale in codice giallo la vittima che però non sarebbe in pericolo di vita.

Intanto gli agenti si sono messi alla ricerca dell'aggressore. Una volta trovato è stato portato in Questura dove è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate. Da qui poi gli accertamenti per capire se l'aggressore è stato responsabile di altri precedenti reati. Potrà difendersi davanti al giudice.