Ragazzo aggredito in strada a Milano e rapinato della tuta: i poliziotti lo trovano in mutande La vittima è un giovane di 22 anni, picchiato e derubato di contanti e vestiti all’angolo tra via Salmoiraghi e piazza Santa Maria Nascente a Milano (zona QT8). Il fatto è accaduto intorno alle 21 di domenica 3 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

I poliziotti lo hanno trovato così, per strada. Solo in boxer e maglietta, senza più i vestiti con cui era uscito di casa. È stato rapinato degli abiti che indossava un 22enne residente in zona QT8, periferia ovest di Milano, all'angolo tra via Salmoiraghi e piazza Santa Maria Nascente: il fatto è accaduto intorno alle 21 di ieri, domenica 3 marzo.

La vittima, secondo quanto ricostruito, sarebbe prima stata colpita com un pugno al volto e poi derubato dei contanti nel portafoglio, circa 250 euro. Ma non solo. L'aggressore si sarebbe fatto consegnare anche cappellino, sneakers Nike e la tuta Lacoste del 22enne prima di scappare e lasciar perdere le sue tracce. Di lui, al momento, si conosce solo la nazionalità: secondo quanto riportato dalla vittima si tratterebbe di un giovane di origine marocchine, le stesse del ragazzo trovato nudo dalla Volante della Questura.