in foto: La pistola trovata nello zaino del 14enne (Foto: Carabinieri)

Andava in giro con una pistola nello zaino, mostrandola per vanto ad altri coetanei. Protagonista della vicenda un ragazzino di soli 14 anni, che è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Sustinente, in provincia di Mantova, assieme al nonno 72enne. È a quest'ultimo, infatti, che apparteneva l'arma trovata dai militari nello zaino del ragazzo: una pistola di piccolo calibro, ma potenzialmente funzionante e letale. I carabinieri l'hanno scoperta lo scorso lunedì all'interno di uno zaino che era stato lasciato fuori da una scuola, l'istituto comprensivo scolastico "del Po".

Il nonno custodiva la pistola in un cassetto di un armadio

I militari dell'Arma hanno avviato subito le indagini e in poco tempo sono riusciti a risalire al possessore dello zaino. L'adolescente non frequenta quella scuola ed è residente in un altro comune della provincia di Mantova. Nei giorni scorsi era andato a spasso con l'arma nello zaino, mostrandola a diversi coetanei e conoscenti. I carabinieri hanno in breve scoperto che la pistola apparteneva al nonno del ragazzo. Quando si sono presentati al suo cospetto, il 72enne si è reso conto che il nipote gliel'aveva sottratta da un cassetto dell'armadio, dove era custodita in maniera superficiale.

Nel giubbotto il 14enne nascondeva un coltello a serramanico

Per il 72enne è scattata una denuncia alla procura del tribunale di Mantova con l'accusa di omessa custodia di armi. Il nipote, invece, è stato segnalato alla procura del tribunale dei minorenni di Brescia per porto abusivo pluriaggravato di armi. Quando è stato individuato dai carabinieri aveva infatti un coltello a serramanico nel giubbotto, mentre a casa custodiva due fionde professionali e una pistola scacciacani simile a quella delle forze dell'ordine.