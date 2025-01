video suggerito

Ragazzino racconta di aver ricevuto "attenzioni particolari" dal parroco: prete si dimette, aperta un'inchiesta Un ragazzino ha raccontato di essere stato oggetto di attenzioni "particolari" da parte del sacerdote della sua comunità. Il parroco si è dimesso e la Procura sta svolgendo accertamenti sul caso.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Il parroco della chiesa di San Paolo, comune che si trova in provincia di Brescia, si è dimesso dopo il racconto di presunte attenzioni su un ragazzino della comunità. L'adolescente avrebbe confidato quanto subito a un'educatrice. Sul caso stanno facendo approfondimenti anche le forze dell'ordine.

A darne notizia è stato il quotidiano Il Giornale di Brescia che avrebbe spiegato come l'educatrice, dopo aver parlato con il ragazzino, avrebbe coinvolto altre due persone. I tre avrebbero poi parlato con il parroco che, dopo un confronto con il vescovo Pierantonio Tremolada, il 3 gennaio avrebbe rimesso il mandato. "Sono purtroppo emerse situazioni e criticità che consigliano di interrompere immediatamente la sua esperienza nelle vostre comunità parrocchiali", ha scritto monsignor Tremolada in una lettera indirizzata ai fedeli che è stata letta durante le funzioni di sabato e domenica.

"Lo smarrimento che questa decisione provoca in tutti voi fedeli è comprensibile", ha scritto ancora. Nel frattempo la Procura ha aperto un'inchiesta – per il momento senza indagati – sull'addio del sacerdote. I carabinieri stanno raccogliendo informazioni sul caso. Per il momento sembrerebbe che la famiglia del ragazzino non abbia ancora sporto denuncia. Non è escluso però che l'adolescente venga ascoltato dagli inquirenti e probabilmente in audizione protetta e con uno psicologo presente. Nelle prossime ore potrebbero quindi esserci aggiornamenti sulla vicenda.