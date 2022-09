Ragazzine violentate sul tram: arrestati due 15enni per violenza sessuale di gruppo Palpeggiamenti e aggressioni verbali: sarebbero queste le accuse rivolte a due giovanissimi che si sarebbero resi responsabili di una violenza sessuale di gruppo a danno di due quindicenni su un tram di Milano.

A cura di Fabio Pellaco

Sei mesi fa, due ragazzine di 15 anni erano state aggredite e violentate da due coetanei sul tram. Oggi, venerdì 30 settembre, due giovani di 14 e 15 anni sono stati arrestati dai Carabinieri accusati di essere i responsabili di violenza sessuale di gruppo.

Palpeggiate a bordo del tram

Il fatto risale al 29 marzo scorso quando le due ragazze si trovavano a bordo del tram della linea 24 di Milano che collega il Duomo al quartiere Vigentino. A rendersi responsabili della violenza sarebbero stati i due indagati 15enni e una terza persona non ancora identificata.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i giovani si sarebbero avvicinati alle due studentesse, prima importunandole e poi palpeggiandole nelle parti intime. Poi, dopo essere scesi alla loro stessa fermata le avrebbero accerchiate "col chiaro scopo di intimorirle e impedirne la fuga" continuando ad allungare le mani, mentre le ragazze erano in attesa del pullman che le avrebbe riportate a casa. Uno dei ragazzi avrebbe anche baciato sulle labbra contro la sua volontà una delle due giovani.

I Carabinieri sono riusciti a risalire all'identità di due dei tre presunti autori delle violenze grazie al racconto delle due vittime, sentite in audizione protetta. Preziose sono state anche le testimonianze dei presenti e le immagini degli impianti di videosorveglianza.

I presunti responsabili accompagnati in comunità

L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minorenni di Milano. I due sono stati arrestati in mattinata dai militari della compagnia di Milano Monforte. I giovani sono stati accompagnati in una comunità, mentre sono ancora in corso le ricerche del terzo componente del gruppo.