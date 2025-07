Ragazzina di 14 anni muore dopo un incidente stradale nel Pavese: indagate 3 persone

Tre persone sono state iscritte al registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta per omicidio colposo, avviata dalla Procura di Pavia, per far chiarezza sulla morte della 14enne, deceduta a seguito di un incidente stradale e per le complicazioni seguite a un intervento chirurgico.

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Tre persone sono state iscritte al registro degli indagati per la morte della 14enne, originaria di Pietra de' Giorgi, comune di appena settecento abitanti della provincia di Pavia, che è deceduta dopo un incidente stradale in moto avvenuto a Fumo di Corvino (Pavia). L'adolescente, che aveva riportato la frattura dei femori, infatti è morta per alcune complicazioni seguite all'intervento chirurgico che ha subito. Sarebbe deceduta per un'embolia.

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Provincia Pavese, gli avvisi di garanzia sono stati notificati alle due donne che stavano guidando le automobili coinvolte nel sinistro e al sedicenne che guidava la moto, sulla quale si trovava la quattordicenne. Entrambi indossavano il casco al momento dell'impatto. Sulla base di una prima ricostruzione, la moto si sarebbe scontrata prima contro una Dacia, che era ferma sulla strada ed era guidata da una 54enne, poi contro una Renault Capture, che invece stava arrivando dalla parte opposta e alla cui guida c'era una donna di 65 anni.

La Procura di Pavia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. L'iscrizione al registro degli indagati per tutti e tre è un atto dovuto per consentire gli accertamenti. Gli inquirenti vogliono ricostruire la dinamica, capire dove si trovavano le due automobili al momento dell'incidente e se siano state commesse infrazioni. Sul corpo della giovane è stata disposta l'autopsia. La pubblico ministero Chiara Giuiusa ha richiesto alla medico legale Lavinia Mastroluca di capire anche cosa possa essere accaduto durante l'intervento chirurgico avvenuto all'ospedale Niguarda.

Leggi anche Ragazzino di dodici anni in bici investito da un'auto: è in gravissime condizioni

Dopo l'operazione, la giovane sarebbe finita in coma e non si sarebbe più svegliata. La sua morte è stata "inattesa", nel senso che le sue condizioni, dopo l'incidente, non sembravano così gravi.