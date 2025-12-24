Ragazzina di 13 anni adescata online, indagati 5 adulti per pedopornografia: sequestrate foto esplicite

Una ragazzina di 13 anni è stata adescata online. Le indagini hanno portato all’identificazione di 5 adulti che sono stati denunciati per produzione di materiale pedopornografico.

Immagine di repertorio

Sono stati i genitori a lanciare l'allarme, preoccupati per il comportamento della figlia 13enne che passava molto tempo isolata nella sua stanza, utilizzando in modo continuativo lo smartphone. Così, in seguito alle indagini condotte dalla sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Mantova, 5 persone sono state identificate e denunciate per gravi reati legati alla produzione di materiale pedopornografico e all’adescamento di minori.

Le indagini

Il primo campanello d’allarme è suonato quando i genitori, dopo aver notato che la ragazza aveva cominciato a scattarsi diverse fotografie davanti allo specchio, hanno trovato sul telefono della 13enne diverse chat protette da password. Insospettiti, hanno deciso di allertare la polizia che ha avviato le indagini.

L'attività investigativa, condotta dagli agenti della postale, ha portato alla luce una serie di conversazioni online tra la minorenne e diversi adulti su piattaforme di messaggistica istantanea. Un successivo intervento ha poi permesso di sequestrare lo smartphone della ragazza e, attraverso l’analisi dei contenuti, sono emerse immagini e video di natura esplicita.

Da qui, i poliziotti sono riusciti a identificare alcune delle persone con cui la 13enne comunicava e condivideva contenuti intimi. Le operazioni di perquisizione, svolte in diverse regioni italiane, tra cui Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia, sono state coordinate dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Lombardia e dalle Sezioni operative territorialmente competenti, con il coordinamento del Centro nazionale contrasto pedopornografia on-line (Cncpon). Tali perquisizioni hanno portato al sequestro di materiale compromettente e all’individuazione di prove concrete delle accuse nei confronti di 5 adulti.