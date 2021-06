Stanno facendo il giro dei social i video che immortalano quanto accaduto alle prime ore dell'alba ieri mattina davanti al Mc Donald’s di piazza XXIV Maggio a Milano. Qui si vede uno "scontro" tra alcuni giovani e dei carabinieri intervenuti in anti-sommossa. Ma cosa è successo? I carabinieri in una nota hanno fatto sapere che gli è stata segnalata la presenza di "un gruppo di extracomunitari che erano stati poco prima coinvolti in una rissa". I militari poi hanno spiegato di aver "constatato la presenza di un gruppo di persone giovani, in prevalenza stranieri, alcune delle quali con atteggiamenti provocatori, assembrate nei pressi del locale intente a consumare alcolici e ad ascoltare musica ad alto volume". Motivo per cui è stato richiesto il loro intervento.

Cosa è successo per l'influencer Huda

A dare una versione completamente diversa di quanto accaduto è la giovane influencer Huda, presente anche lei con altre quindici persone, tutti stranieri tranne una ragazza, fuori dal Mc Donald’s verso le sei della mattina. Su Instagram pubblica più video: in uno di questi si vedono i carabinieri prendere a manganellate due giovani, risultati poi parenti. Huda poi ci mette la faccia e racconta passo per passo ieri mattina: "Tutto è iniziato da un ragazzo che ha deciso di suonare il campanello di uno di quei monopattini forniti dalla città. Sia chiaro, non era nessun suono che potesse disturbare la quiete pubblica. Noi stavamo facendo colazione seduti nei tavolini posizionati fuori al Mc Donald’s".

A questo punto, come racconta la 18enne, passa una macchina dei carabinieri e i militari invita il giovane a smettere di fare rumore con il campanello del monopattino. Il ragazzo, forse perché non capiva forse per provocare, è andato avanti. Così i militari hanno chiesto l'intervento di 6 pattuglie tra cui due camionette blindate. "Da questi sono scesi i carabinieri in anti sommossa. Per far vedere che era tutto tranquillo e che non eravamo impegnati in una rissa, abbiamo acceso la musica. A quel punto però sono intervenuti e ci hanno spinti via", continua Huda.

Nel video pubblicato sulla pagina Instagram @riphuda poi si vede bene un ragazzo a terra preso a manganellate. "Sua sorella in lacrime è corsa da lui per proteggerlo, ma il risultato è che anche lei alla fine è stata presa a manganellate, come si vede benissimo nel video". I ragazzi così decidono di chiamare l'ambulanza per la giovane: "Una volta arrivata – continua a raccontare Huda – i carabinieri si sono messi davanti e hanno iniziato a chiedere i documenti, cosa che noi abbiamo fatto. Poi, alla fine, hanno preso di forza un ragazzo e portato in caserma. Alla nostra domanda perché lo arrestate, non abbiamo avuto risposta".

La versione dei fatti dei carabinieri

Nella nota i carabinieri, invece, raccontano che "alcuni giovani hanno lanciato bottiglie di vetro" contro di loro "per poi disperdersi a seguito di una breve azione di contenimento". I militari precisano anche che 12 ragazzi, gran parte delle quali di origine africana di età compresa tra i 20 e i 25 anni, sono stati identificati e sanzionati per aver violato misure anti Covid. E ancora: è stato tratto in arresto un italiano di 19 anni per aver lanciato le bottiglie di vetro contro i carabinieri. Insieme a lui è finito in caserma un altro italiano di 32 anni per aver ostacolato le operazioni di identificazione. Infine, come riporta la nota, "una 20enne originaria del Burkina Fasu ha riportato una leggera contusione alla testa ed è stata trasportata in codice verde presso l’Ospedale Fatebenefratelli per le cure del caso". Ma nel comunicato dell'Arma non c'è nessun riferimento alle manganellate che l'hanno fatta finire in ospedale. Precisano solo che non sono stati registrati altri feriti.