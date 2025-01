video suggerito

Ragazza fa il gesto antiviolenza e lo fa arrestare a Milano, assolto il 24enne accusato di molestie Il gup del Tribunale di Milano Massimo Baraldo ha assolto perché "il fatto non sussiste" un 24enne accusato di molestie. Il ragazzo era stato arrestato a novembre 2023 dopo che una 20enne era riuscita a chiedere aiuto facendo il gesto antiviolenza.

A cura di Enrico Spaccini

È stato assolto perché "il fatto non sussiste" il 24enne accusato di aver molestato una 20enne su una panchina in piazza della Scala a Milano nella notte tra il 21 e il 22 novembre 2023. Il ragazzo era stato arrestato dopo che la giovane era riuscita a chiedere aiuto mostrando il gesto antiviolenza delle quattro dita nel pugno a una dipendente del McDonald's di via Torino, che aveva riconosciuto il segnale e allertato la polizia. Come riportato da Ansa, secondo il giudice per l'udienza preliminare Massimo Baraldo del Tribunale di Milano non ci sarebbe stata alcuna molestia.

Il 24enne, rimasto in carcere fino a giugno prima che la misura cautelare venisse sostituita con un divieto di dimora e di accesso nella provincia di Bergamo e nel comune di Milano, ha sempre sostenuto la sua innocenza. La legale Alessandra Bigliani, che lo difende al processo, ha affermato che l'approccio tra i due giovani sarebbe stato consenziente. In seguito alle presunte molestie, ha spiegato, avrebbero girato insieme per la città per un'ora e mezza.

La difesa del 24enne aveva chiesto il processo con rito abbreviato a condizione che venissero acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza. Tuttavia, a causa di un problema tecnico, sarebbero stati visualizzati solo alcuni fotogrammi e in nessuno di questi ci sarebbe stato alcun momento di tensione.

La presunta vittima, al contrario, ha sempre sostenuto di essere stata costretta a subire molestie dal 24enne e lo ha ripetuto anche durante il processo. La 20enne aveva raccontato di averlo conosciuto quella notte e di aver iniziato a parlare con lui, poco prima che iniziasse a palpeggiarla. "Non ho gridato perché non c'era nessuno nei paraggi", aveva detto, "e perché avevo il terrore che potesse farmi del male".

Il gup Baraldo del Tribunale di Milano ha deciso di assolvere l'imputato con la formula "il fatto non sussiste" dall'accusa di violenza sessuale. Le motivazioni della sentenza del processo di primo grado celebrato con rito abbreviato saranno depositate tra 90 giorni.