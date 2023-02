Ragazza di 19 anni muore investita da un treno Intercity: indaga la polizia Una ragazza di 19 anni è morta dopo essere stata travolta da un treno intercity alla stazione di Lissone. Sul caso sta indagando la polizia ferroviaria.

A cura di Enrico Spaccini

Una ragazza è stata investita da un treno alla stazione di Lissone, in provincia di Monza e della Brianza. La 19enne, residente nella zona, è deceduta per lo schianto. Dai primi accertamenti svolti dagli agenti della polizia ferroviaria, l'ipotesi formulata è che si sia trattato di un gesto volontario.

La circolazione ferroviaria del binario 1 è stata interrotta dal momento dell'incidente, intorno alle 10:32 della mattina di martedì 28 febbraio. La 19enne è stata travolta dal treno Intercity 313 proveniente dalla Svizzera e diretto a alla stazione Centrale di Milano. Come spiegato da Trenord, "in seguito a un investimento di una persona tra le stazioni di Lissone Muggiò e Monza, la circolazione è attualmente sospesa al fine di permettere gli accertamenti da parte delle autorità competenti.

Dopo l'incidente, alla stazione sono arrivati i sanitari del 118 con diversi mezzi di emergenza insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza e i carabinieri della compagnia di Desio. Per la 19enne, però, non c'era più niente da fare.

I rilievi per accertare l'esatta dinamica sono ancora in corso. Sembra che la 19enne non fosse sola sulla banchina. Insieme a lei, infatti, c'era un'altra persona che è stata soccorsa dal personale sanitario dopo aver accusato un malore in seguito allo schianto.

Articolo in aggiornamento