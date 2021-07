Quattro migranti afghani nascosti in un camion diretto in Italia: tre di loro sono minorenni Quattro giovani afgani per ore sono stati nascosti tra i cartoni di un camion partito dalla Serbia e diretto in Italia: non è che l’ultimo tratto di un viaggio iniziato molti chilometri prima. Ad accorgersi dei migranti – tre di loro sono minorenni – è stato il camionista al suo arrivo in un’azienda a Bassano Bresciano. Sul posto poco dopo sono arrivati i carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

Per oltre mille e cento chilometri sono stati nascosti nel container di un camion partito dalla Serbia e arrivato in Italia. Questo il viaggio delle speranza di quattro giovani profughi, di cui tre minorenni, che hanno cercato un modo per scappare dal loro Paese d'origine – molto probabilmente l'Afghanistan come è emerso dai successivi accertamenti – e cercare rifugio in Italia dal momento che non erano in possesso di documenti regolari. Il loro viaggio è finita in un'azienda a Bassano Bresciano quando il camionista che ha aperto il cassone ha trovato i giovani nascosti tra la merce che stava trasportando.

Il viaggio era iniziato qualche giorno prima dall'Afghanistan

Subito sono stati allertati i carabinieri che, una svolta sul posto, hanno identificato prima e segnalato poi i quattro clandestini. Nei minuti successivi i militari di Pontevico, in provincia di Brescia, hanno cercato di risalire alle tappe del viaggio intrapreso dai giovani: sembrerebbe infatti che la Serbia sia stata una delle ultime tappe. Precedentemente infatti i giovani avevano percorso altri migliaia di chilometri dall'Afghanistan ai Balcani prima di terminare il viaggio della speranza sul camion diretto nel Bresciano.

I tre minori sono ora destinati a una comunità

Ora sono stati identificati dai carabinieri: i tre minorenni hanno tra i 14 e i 15 anni. Loro sono stati destinati in una comunità di minori in Italia prima che il Tribunale possa decidere per un loro rimpatrio o meno. Soluzione che è stata già scelta per l'unico maggiorenne: per lui sono state avviate subito dopo le procedure per l'espulsione e il rimpatrio. Certo è che non si tratta dell'unico viaggio della disperazione intrapreso da minori pur di raggiungere Paesi europei come l'Italia.