in foto: Immagine di repertorio

Un rave party iniziato la notte tra sabato 19 e domenica 20 giugno e terminato almeno dodici ore dopo. È l'incubo che hanno vissuto i residenti tra Serle e Botticino, in provincia di Brescia, che hanno dovuto fare i conti con la musica troppo alta. Come cita Brescia Today, al rave hanno partecipato 500 giovani che si sono dati appuntamento in una zona boschiva con un passaparola sui social: i ragazzi, molti di quali minorenni, sono arrivati da più parti del Nord Italia.

I residenti verso le 3 di notte hanno chiamato le forze dell'ordine: sul posto sono arrivate più pattuglie di polizia, carabinieri, uomini della Digos e Guardia di Finanza che hanno fatto posti di controllo lungo la strada provinciale tra le frazioni di San Gallo di Botticino e Castello di Serle evitando così che la situazione degenerasse. Fortunatamente però non sembra che sia stato richiesto l'intervento del 118 nonostante sembra accertato che al rave circolasse alcol e sostanze stupefacenti. Non si può dire però lo stesso del disagio che hanno vissuto i residenti: tanti i ragazzi che vagavano per le strade in stato confusionale. Uno di questi avrebbe cercato di aggredire un uomo che aveva prestato loro soccorso. Mentre un altro ha tamponato un'auto parcheggiata. Infine, dai successivi accertamenti si è scoperto che quella particolare zona boschiva è stata già in passato teatro di altre feste ma con meno partecipanti. L'alto numero dei ragazzi presenti alla festa di questo weekend è dovuto invece al fatto che l'evento circolasse già da alcuni giorni sui social, raggiungendo così tanti giovani lombardi.