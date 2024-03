Quanto vale la villa di Macherio ereditata da Barbara Berlusconi: il padre Silvio la comprò all’asta La proprietà in stile neoclassico è immersa in 270 ettari di parco secolare tra campi da tennis, sale affrescate e piscina. Oggi ad aggiudicarsi la dimora appartenuta ai Visconti di Modrone è Barbara Berlusconi, primogenita di Veronica Lario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Continua la spartizione tra i cinque figli di Berlusconi, eredi di un immenso patrimonio immobiliare (e non solo) che, pare, si aggiri complessivamente intorno ai 420 milioni di euro. E così, secondo un'indiscrezione, fuori uno: sarà Barbara, prima dei tre figli avuti con la seconda moglie Veronica Lario, ad aggiudicarsi la storica villa Belvedere (già villa Visconti di Modrone) di Macherio, dimora cinquecentesca nel cuore della Brianza. Accaparrarsi uno dei gioielli di casa, teatro della discesa in politica del fondatore di Forza Italia e di tanti importanti momenti familiari, le è costato ben 25 milioni di euro.

L’accordo per il passaggio di proprietà è stato firmato con Dolcedrago, che controlla la società immobiliare proprietaria di svariati immobili di pregio Idra (e controllata al 99,5 per cento di Silvio Berlusconi, per poi passare in eredità ai figli): Villa Certosa a Porto Rotondo in Sardegna, dal valore stimato di oltre 300 milioni di euro; Villa San Martino ad Arcore, dove ancora vive l'ultima compagna Marta Fascina; Villa Grande a Roma, su cui avrebbe messo gli occhi Piersilvio.

Un grande acquisto, non c'è dubbio. La proprietà in stile neoclassico, acquistata a un'asta della provincia di Milano da Silvio Berlusconi nel 1988, vanta anche una piscina con vista panoramica, campi da tennis e diverse aree relax, immerse in ben 270 ettari di parco secolare. All'interno sale affrescate, opere d'arte, stucchi, marmi e mobili d'antiquariato: tra gli ambienti più sfarzosi c’è senza dubbio il Salone delle Feste, con il suo imponente lampadario di Murano e la sala da pranzo con dipinti del XVII secolo.

Ma non solo architettura. Villa Belvedere, nei decenni della Seconda Repubblica, dopo la più nota villa San Martino ad Arcore (che la leggenda vuole collegata alla dimora di Macherio da un tunnel sotterraneo segreto) è stata il fulcro della vita privata e pubblica dell'ex premier. Qui Silvio Berlusconi annunciò, con il celebre video girato nel gennaio del 1994, la sua discesa in politica con Forza Italia (nella storia l'attacco: "L'Italia è il Paese che amo"). Qui Veronica Lario, al secolo Miriam Bartolini, stabilì la sua residenza e fece crescere i tre figli Barbara, Eleonora, Luigi. E ancora qui, in tempi più recenti, ha festeggiato il proprio matrimonio l'ultimogenito Luigi, unitosi con la moglie Federica Fumagalli nell'ottobre del 2020.