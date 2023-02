Quanto costa la cena del 14 febbraio da Carlo Cracco: il menù di San Valentino Quanto costa il menù di San Valentino nel Cafè Cracco in Galleria Vittorio Emanuele di Milano? Lo chef ha infatti consentito l’acquisto di un voucher offrendo alle coppie un menù d’eccezione per festeggiare.

A cura di Ilaria Quattrone

In occasione di San Valentino 2023, tutti gli innamorati potranno decidere di festeggiare al ristorante del noto chef Carlo Cracco. Nel noto locale Cafè Cracco in Galleria Vittorio Emanuele di Milano si potrà cenare utilizzando il voucher disponibile solo per la serata di domani. È stato organizzato un percorso gastronomico composto da un menò di degustazione di sei portate.

Quanto costa il voucher

Il voucher, che era acquistabile solo online ed è già sold out, costa 170 euro a persona (340 per la coppia). Il menù è stato ideato dallo Chef ed è abbinato a una selezione di vino al calice proposti dal Sommelier. Le portate sono state pubblicate sul sito del ristorante.

Una volta effettuato l'ordine, è stato inviato un voucher, in formato Pdf. Chi lo ha acquistato, lo ha ricevuto all'indirizzo e-mail indicato al momento dell'acquisto. Lo ha ricevuto entro 48 ore dalla conferma del pagamento. Una volta avuto, la coppia ha potuto contattare il ristorante per prenotare un tavolo.

Il menù selezionato dallo chef Carlo Cracco

A due passi dal Duomo di Milano, tutte le coppie che hanno deciso di cenare al Cafè Cracco non si troveranno in menù la famosa e discussa pizza. Gli innamorati potranno degustare un menù d'eccezione.

Lo chef ha scelto come antipasto l'ostrica e ibisco, il gambero viola tiepido con radicchio e melograno. Ancora l'uovo soffice con barbabietole e kefir. Il primo piatto selezionato non può discostarsi dalla tradizione meneghino: ci sarà riso allo zafferano con ricci di mare e salicornia. Come secondo piatto è stato previsto un filetto di vitello in crosta con purea di patate e salse al tartufo. Infine per concludere ci sarà un dessert di San Valentino.