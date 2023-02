Perché a San Biagio si mangia il panettone avanzato: la spiegazione della tradizione milanese Oggi si festeggia San Biagio, il martire protettore della gola. Secondo la tradizione meneghina, proprio la mattina del 3 febbraio si mangia un pezzetto di panettone, avanzato dalle feste natalizie per proteggersi dal mal di gola e dai malanni di stagione.

A cura di Ilaria Quattrone

Oggi, 3 febbraio, si festeggia San Biagio, il martire protettore della gola. Secondo la tradizione meneghina, proprio la mattina di San Biagio si mangia un pezzetto di panettone, che deve essere avanzato dalle feste natalizie. In questo modo ci si protegge dal mal di gola e si tengono lontano tutti malanni di stagione: "San Bias se benedis la gola e él nas", si dice infatti in dialetto meneghino. In onore del santo inoltre c’è anche una sua statua posizionata su una guglia del Duomo di Milano.

Perché a San Biagio si mangia il panettone: la tradizione milanese

Secondo la tradizione, il 3 febbraio, le famiglie milanesi fanno colazione con il "Panettone di San Biagio" proprio perché è considerato l'ultimo sopravvissuto delle festività natalizie. Questa tradizione è legata a una leggenda: una massaia avrebbe portato a un frate, conosciuto con il nome Desiderio, un panettone così da benedirlo.

Il frate però avrebbe dimenticato questa richiesta e lo avrebbe mangiato tutto. E proprio il 3 febbraio, la massaia avrebbe chiesto al frate di restituirle il panettone che avrebbe dovuto benedire. Il religioso, ricordando la richiesta della donna, avrebbe iniziato a inventare alcune scuse. A un certo punto avrebbe trovato in casa un panettone enorme che era apparso miracolosamente. E questa apparizione è stata poi attribuita a San Biagio.

Leggi anche Operaio cade in un'autocisterna: trasportato in codice rosso in ospedale

La storia di San Biagio, protettore della gola e delle attività agricole

San Biagio è stato un vescovo. È morto per mano dei romani: è stato infatti decapitato perché aveva deciso di non rinnegare la sua fede. Al vescovo è stato attribuito di aver salvato un ragazzo che stava per morire a causa di una lisca conficcata in gola. Gli avrebbe infatti dato una mollica di pane che, una volta ingoiata, ha rimosso la lisca.