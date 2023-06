Quando Silvio Berlusconi tornò a sorpresa nella casa di Milano in cui aveva vissuto da bambino Due giorni prima del suo 80esimo compleanno, Silvio Berlusconi si presentò a sorpresa davanti a un palazzo in via Volturno, al quartiere Isola di Milano, raccontando agli stupiti inquilini che in quell’edifico aveva vissuto per qualche periodo da bambino assieme alla nonna. Quell’episodio del 2016 racconta del rapporto tra Berlusconi e la città di Milano, dove l’ex Cavaliere, morto all’età di 86 anni, ha mosso i primi passi come costruttore, imprenditore, editore, presidente di una squadra di calcio e infine politico.

Era il 27 settembre del 2016, due giorni prima dell'80esimo compleanno di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, morto nella mattina di lunedì 12 giugno all'ospedale San Raffaele di Milano, in un attacco di nostalgia si presentò senza preavviso davanti a un palazzo in via Volturno, zona Isola, tra lo stupore degli inquilini. Ai residenti Berlusconi spiegò il motivo della sua visita: in quel palazzo di via Volturno abitava infatti la nonna dell'ex Cavaliere, con cui Berlusconi visse per qualche periodo da bambino. Quello che sarebbe diventato uno degli uomini più ricchi d'Italia e del mondo, in quella casa nell'Isola di tanti decenni fa, distante anni luce dal quartiere dei grattacieli di oggi, dormiva in sala, senza una camera a sua disposizione.

Il Berlusconi costruttore: il sogno Milano 2

L'episodio di ormai oltre quattro anni fa è solo uno dei tanti aneddoti che legano Berlusconi a Milano, città in cui nacque il 29 settembre del 1936 e in cui possedeva diversi immobili. A Milano iniziò (tra molte ombre) la carriera del Berlusconi costruttore, con quella Edilnord che contribuì anche plasticamente a modellare e cambiare la città, immaginando e realizzando addirittura una sorta di copia ideale del capoluogo a Segrate (Milano 2) e l'omonimo quartiere a Brugherio, sempre nell'hinterland: il luogo "dove l’autunno finisce dopo e la primavera comincia prima", il "centro residenziale che piace ai milanesi" erano alcuni degli slogan che accompagnarono la realizzazione del quartiere nel 1966.

L'avventura in tv con Telemilano e alla guida del Milan

Da Milano, o meglio da Telemilano 58, partì anche la carriera del Berlusconi imprenditore televisivo. Da quella tv che doveva servire ai residenti di Milano 2 per seguire le messe e i riti della locale parrocchia, nacque quello che diventerà Canale 5 e poi l'impero prima Finivest e poi Mediaset. A Milano, naturalmente, nacque nel 1986 anche la carriera "calcistica" di Berlusconi: i tifosi del Milan, di qualunque colore politico, non potranno oggi trattenere il magone ripensando a quanto hanno vinto i rossoneri sotto la presidenza Berlusconi, terminata ufficialmente nel 2017.

Infine, è sempre a Milano che nacque anche l'ultima avventura di Berlusconi: la sua discesa in politica con Forza Italia nell'ormai lontano 1994. Da politico, Berlusconi è stato deputato, senatore, europarlamentare, presidente del Consiglio europeo e per tre volte presidente del Consiglio dei ministri.