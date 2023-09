Quando saranno disponibili i vaccini antinfluenzale e per la variante Eris del Covid in Lombardia: le date L’1 ottobre si aprirà in Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023/2024. Al vax-day sarà possibile accedere solo su prenotazione e coinvolgerà per primi i soggetti più fragili. In arrivo anche le nuove dosi del vaccino anti-Covid aggiornate alle ultime varianti attualmente in circolazione.

A cura di Fabio Pellaco

Domenica 1 ottobre partirà in Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2023 e sarà possibile vaccinarsi presso varie sedi regionali. Il vax-day sarà aperto su prenotazione e si rivolgerà a diverse categorie di cittadini: over 60, bambini tra i 2 e i 6 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari e lavoratori.

"Ogni anno i virus influenzali circolanti cambiano ed è quindi importante vaccinarsi con il vaccino più aggiornato per essere protetti durante il periodo di maggiore circolazione virale, spiegano da Regione Lombardia nella brochure di presentazione della campagna vaccinale "Il vaccino non ha età".

C'è attesa anche per l'apertura delle vaccinazioni anti-Covid, con il siero aggiornato alle ultime varianti in circolazione, come la Eris e la Pirola. Le forniture con le nuove dosi stanno arrivando in Italia e nelle prossime settimane saranno distribuite in tutte le regioni.

Leggi anche Quando finisce il maltempo a Milano e in Lombardia, le previsioni meteo per il weekend

A chi è rivolto il vax-day antinfluenzale del 1° ottobre

L'1 ottobre la vaccinazione antinfluenzale sarà offerta ai cittadini lombardi che rispettano i seguenti requisiti:

over 60 (nati fino al 1963 compreso)

(nati fino al 1963 compreso) bambini dai 2 ai 6 anni

donne in gravidanza (in qualunque trimestre di gestazione)

(in qualunque trimestre di gestazione) operatori sanitari

coloro che svolgono attività lavorative in ambiti di pubblica utilità (per esempio: Forze dell'ordine, Polizia locale, Vigili del Fuoco, insegnanti).

Successivamente la campagna proseguirà per tutte le categorie previste dal Ministero della Salute presso i medici e i pediatri di famiglia, le farmacie e i centri vaccinali. Il calendario di massima stabilito da Regione Lombardia prevede che la possibilità di vaccinarsi per tutti gli altri soggetti avvenga non prima del 20 novembre.

Come prenotare il vaccino antinfluenzale in Lombardia

L'accesso alla vaccinazione durante il vax-day dell'1 ottobre sarà possibile solo su appuntamento. Le prenotazioni si apriranno a partire dal 28 settembre attraverso il portale online di Regione Lombardia dove ogni cittadino in possesso dei requisiti potrà scegliere il centro vaccinale dove recarsi per ricevere l'iniezione.

Quando sarà disponibile in Lombardia il nuovo vaccino anti-Covid

La prima fornitura da un milione di dosi di vaccino anti-Covid è arrivata in Italia oggi, 25 settembre. Il siero sarà aggiornato per essere efficace contro le più recenti varianti in circolazione, compresa le varianti Eris e Pirola. Entro fine ottobre saranno consegnate circa 3,888 milioni di dosi, per arrivare a completare la fornitura a fine novembre per un totale di oltre 9 milioni.

Le categorie che saranno interessate per prime dalla nuova campagna vaccinale, la terza dall'avvento del Coronavirus, saranno: over 60, pazienti fragili e operatori sanitari. Regione Lombardia non ha ancora annunciato la data di apertura delle vaccinazioni contro il Covid per l'autunno 2023, secondo le prime indiscrezioni l'intenzione sarebbe quella di somministrare insieme i vaccini antinfluenzale e anti-Covid.