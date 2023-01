Quali sono le regole per sciare in sicurezza ed evitare incidenti sulle piste Le indicazioni del maestro di sci a Fanpage.it per limitare al minimo gli incidenti sulla neve (nel fine settimana sono stati oltre 50). “Rispetto degli altri e del proprio livello di esperienza, affidandosi sempre agli esperti. Quando si perde completamente il controllo degli sci, in emergenza, meglio farsi cadere a terra e cercare di rallentare con gli sci verso valle”.

Il caso che ha fatto più rumore è stato quello di Giovanni Pieroni, il 29enne di La Spezia che sabato 7 gennaio è morto sulle piste dell'Aprica dopo essersi schiantato contro un cannone sparaneve. Ma, dietro alla storia più drammatica, ce ne sono tante altre: solo nell'ultimo fine settimana, infatti, si sono verificati oltre 50 incidenti sulla neve. Una trentina addirittura nel solo giorno dell'Epifania, quando la centrale operativa del servizio di emergenza e urgenza sanitaria ha dovuto fare ricorso a tre elicotteri contemporaneamente tra Sondrio, Brescia e Milano. Ma come fare a prevenire gli incidenti, e a godersi in sicurezza la settimana bianca? "Rispetto, consapevolezza del proprio livello e attenzione sempre alta", le regole di Mattia Micheli, maestro di sci formatosi tra le vette del Piemonte e quelle del Trentino Alto Adige. "Fondamentale anche l'utilizzo del casco".

Quali sono le norme da rispettare sulla neve, in generale?

Innanzitutto sono necessarie alcune precauzioni tecniche, ancora prima di scendere sulle piste. Controllare sempre l'attrezzatura, che sia tutto in regola: soprattutto attenzione agli attacchi degli sci. Le attrezzature moderne danno una sicurezza che deriva dalla stabilità che l'evoluzione di questo tipo di tecnologia regala, e non sempre dalla padronanza personale del mezzo: molte volte, quindi, si rischia di abusarne e di andare così più veloci del solito.

Per quanto riguarda i comportamenti sulle piste, invece?

Il rispetto degli altri prima di tutto e la consapevolezza del proprio livello. Come? Scegliendo piste consone al proprio livello di sciata, per non costituire un pericolo per sé e per gli altri. Quando si fa una discesa bisogna mantenere traiettorie omogenee, senza scatti o scarti improvvisi, e velocità costante. Chi è a monte deve dare la precedenza a chi scia a valle, e in prossimità di svincoli e incroci bisogna rallentare e controllare sempre, anche a valle, che non arrivi nessuno. Sostare sempre a bordo pista e in zone visibili e sicure. Evitare i fuoripista o tracciati che non si conoscono, e privilegiare piste aperte, sicure e manutenute.

Qual è l'attrezzatura consigliata per proteggersi dagli infortuni?

Essenziale dotarsi di casco, anche se per legge sarebbe obbligatorio solo fino al compimento dei 18 anni. Consigliato anche il paraschiena. Per prevenire gli infortuni è bene inoltre anche prepararsi fisicamente prima di partire: ginnastica presciistica, squat, salti, allenamento in palestra per rafforzare le gambe. Prima della giornata di sci, bene anche un breve riscaldamento e una sessione di stretching.

Come si fa a scegliere la pista adatta al proprio livello?

Le piste da sci sono divise per colori, dalla meno ripida alla più ripida: blu, rosse e nere. Quando si inizia a sciare, consiglio ovviamente di andare per step dalle discese più semplici a quelle più impegnative. Solo quando si ha la padronanza di un livello, insomma, si può passare a quello successivo: un passo alla volta, e tanta esperienza. Nel dubbio, comunque, sempre affidarsi a qualche esperto: un addetto della pista, un maestro di sci… sono professionisti sempre a disposizione per dare le migliori indicazioni, e suggerire così la giusta variante adatta al proprio livello.

E quando si perde il controllo degli sci? Come si può fare?

Non dovrebbe accadere. Ma in questo caso estremo, prima di prendere troppa velocità, consiglio sempre di buttarsi per terra con gli sci verso valle. In situazioni di terrore e di panico, rimanendo in piedi, si accumula velocità, e ogni secondo che passa diventa sempre più pericoloso: come comportamento d'emergenza, meglio frenare con il corpo a terra.