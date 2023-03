Quali sono i migliori comuni vicino a Milano: dove conviene vivere per prezzo, vicinanza e collegamenti Un’analisi ha individuato i dieci comuni meglio collegati con Milano (rigorosamente a mezzora dal centro città) dove l’acquisto di un trilocale è più conveniente. I più accessibili? Abbiategrasso e Lodi.

Milano costa troppo? La soluzione, secondo l'ultimo report di Immobiliare.it, è a due passi dalla città. E per la precisione, a mezzora dal centro.

L'analisi ha individuato infatti i dieci comuni dell’hinterland milanese, rigorosamente a mezzora di distanza dalla cerchia dei Bastioni, dove è più conveniente acquistare un trilocale. Sono vicini, ben serviti da linee della metropolitana e collegamenti ferroviari, e soprattutto sono attrattivi per le giovani coppie di lavoratori che gravitano su Milano – ma che, come la stragrande maggioranza degli acquirenti, non possono permettersi un appartamento con due stanze nel capoluogo meneghino.

Il Comune migliore, da questo punto di vista? È Abbiategrasso, cittadina di circa 30mila abitanti a sud-ovest di Milano: qui un trilocale di media costa poco più di 150mila euro, circa 300mila euro in meno rispetto al prezzo medio di Milano. In fondo alla classifica ci sono invece Cesano Maderno e Cologno Monzese, a nord-est, dove per lo stesso trilocale è necessario mettere a budget poco più di 200mila euro.

La classifica completa dei dieci comuni

Dopo Abbiategrasso, che occupa la testa della classifica, segue immediatamente Lodi: per poter acquistare casa sulle rive dell’Adda servono "solo" 160mila euro. Sul terzo gradino del podio si colloca invece Pioltello, comune alle porte di Milano appena oltre Segrate. Qui la richiesta per i tre vani sale intorno ai 180mila euro.

Per una cifra compresa tra i 186mila e i 188mila euro di media c’è invece un'ampia disponibilità di tre locali a Saronno e a Cinisello Balsamo, due comuni collocati a nord di Milano.

A seguire si trova Rho, a pochi passi dalla metro rossa M1, dove generalmente la richiesta per un trilocale supera di poco i 190mila euro: un netto risparmio, rispetto a Milano, di oltre 250mila euro.

Appena al di sotto dei 200mila euro si collocano infine le brianzole Lissone e Seregno: la cifra richiesta per un trilocale, in questa zona, oscilla tra i 196mila e i 197mila euro di media.

Chiudono l'elenco dei dieci comuni, con un budget medio intorno ai 200mila euro per un appartamento con due stanze, Cesano Maderno e Cologno Monzese.

"L'unica soluzione ai prezzi di Milano? Cercare fuori città"

"In questi ultimi anni l’attrattività di Milano come città delle opportunità lavorative è aumentata, ma allo stesso tempo è profondamente cambiata l’accessibilità", il commento di Immobiliare.it. "Si sono infatti sommati due fattori avversi a chi vuol comprare casa nel capoluogo: significativa crescita del prezzo degli immobili e cambio di scala nel tasso dei mutui".

"Unica soluzione diventa la ricerca di una casa ad un prezzo strutturalmente inferiore, anche fuori

Milano. Starà ora ai comuni dell’hinterland dimostrare di essere competitivi, sia come infrastrutture di mobilità che come qualità urbana"