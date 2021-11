Pusher cerca di ingoiare 8 dosi di hashish: lo salva la polizia ma poi scatta l’arresto Un ragazzo di 22 anni ha cercato di ingoiare 8 dosi di hashish per sfuggire così al controllo della polizia: gli agenti hanno evitato che il giovane si strozzasse.

Ha cercato di ingoiare otto dosi di hashish nel tentativo di non farsi scoprire dagli agenti di polizia che avevano iniziato a fargli domande. Sperando che il tutto fosse nascosto dalla mascherina. Un piano che per un ragazzo di 22 anni non è andato a buon fine dal momento che ha rischiato di soffocare nell'ingoiare una delle dosi: così è stato costretto a chiedere una mano ai poliziotti. Che hanno scoperto tutto e fatto scattare le manette.

Otto dosi di droga nascoste tra i denti e la lingua

Dalle prime informazioni riportate anche su Milano Today, i fatti sono accaduti al commissariato di Mecenate di Milano: nei guai è finito il 22enne di origini egiziane. Gli agenti hanno sorpreso il giovane passeggiare lunedì mattina in zone Corvetto, altro quartiere di Milano. Insospettiti i poliziotti hanno deciso di fermarlo e iniziare a fargli alcune domande: a questo punto il 22enne ha deciso di ingoiare il più velocemente possibile le dosi di hashish. Quando però ha iniziato a parlare, gli agenti si sono accorti che il tono di voce del ragazzo era diverso dal solito. La sensazione è che avesse qualcosa in bocca. A questo punto gli agenti hanno chiesto al 22enne di abbassare la mascherina. Solo allora si sono accorti che tra la lingua e i denti nascondeva otto dosi di stupefacenti che ha cercato di ingoiare una ad una. Fortunatamente i poliziotti sono intervenuti prima che iniziasse a deglutirle: al ragazzo è stata offerta dell'acqua per ripulire la bocca. Così per il pusher sono scattate le manette. Dovrà chiarire in Questura dove si è procurato la droga: tutti gli accertamenti sono ancora in corso.