Protesta No Green Pass a Milano, migliaia di No Vax in corteo in piazza Duomo

A cura di Pierluigi Frattasi

Migliaia di persone oggi pomeriggio hanno invaso il centro storico di Milano per protestare contro il Green Pass obbligatorio previsto dal 6 agosto prossimo per accedere ad alcuni servizi. I manifestanti hanno iniziato la marcia da piazza Duomo, scandendo slogan contro le vaccinazioni e il Governo Draghi, autore del decreto sul Green Pass, pubblicato questa settimana. Tantissimi manifestanti assembrati non indossano la mascherina. Nel corteo, non autorizzato e scortato dalle forze dell'ordine, anche giovani e giovanissimi.

Tra i contestatori anche tantissimi No Vax. I manifestanti portano striscioni e cartelli con appelli al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e scandiscono slogan che inneggiano alla libertà ed alla Costituzione repubblicana. Tra i cartelli compaiono anche dei volti di Hitler e svastiche con scritte del tipo “obbedisci, fai il vaccino”. Il corteo ha toccato vari punti del centro storico milanese, da piazza della Scala, a Largo Augusto. E ancora, via Battisti e via Francesco Sforza. In tilt la circolazione veicolare, bloccata per consentire il passaggio dei manifestanti.

Il green pass, secondo l'ultimo Decreto Draghi pubblicato questa settimana, sarà obbligatorio dal 6 agosto 2021 per tutti i maggiori di 12 anni. Basta una sola dose di vaccino per averlo, con validità 9 mesi nel caso della seconda dose, se si è guariti dal Covid nei 6 mesi precedenti, se si è fatto un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Solo con il Green Pass si può accedere ad alcuni servizi, come andare al ristorante o al bar al chiuso in zona bianca, entrare nei musei, partecipare ad eventi pubblici, andare in piscina al chiuso, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò. Per sagre, fiere, convegni e congressi, centri culturali, centri sociali e ricreativi il green pass è necessario se si tratta di luoghi chiusi. Occorre anche per partecipare ai concorsi pubblici.