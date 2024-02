Processo Impagnatiello, i carabinieri: “Avrebbe preparato la scena del crimine spostando divano e tappeto” Stamattina è iniziata la seconda udienza per Alessandro Impagnatiello al Tribunale di Milano: i carabinieri chiamati come teste hanno spiegato i giorni precedenti e quelli successivi alla confessione dell’imputato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

È inizia questa mattina in Tribunale a Milano la seconda udienza per Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso a coltellate e poi nascosto il corpo della fidanzata Giulia Tramontano incinta del loro bambino al settimo mese. L'imputato si è presentato in aula oggi lunedì 12 febbraio quando verranno sentiti i testimoni dell'accusa, rappresentata dalle pm Letizia Maria Mannella e Alessia Menegazzo. Tra i primi a testimoniare sono i carabinieri che a Senago, dove è avvenuto l'omicidio, hanno verbalizzato la denuncia di scomparsa da parte di Impagnatiello e successivamente la sua confessione. L'uomo dovrà difendersi dall'accusa di omicidio aggravato.

Cosa hanno detto i testimoni dell'accusa

I carabinieri chiamati come teste hanno spiegato i giorni precedenti e quelli successivi alla confessione. I militari di Senago hanno confermato davanti ai giudici della Corte d'Assise che i documenti di Giulia erano stati trovati in un tombino, probabilmente diverso da dove erano stati gettati. Così come hanno confermato che nello zaino di Impagnatiello erano state trovate due caramelle di topocida: l'imputato aveva cercato su internet già a dicembre "veleno per topi" e "donna incinta". "È il 5 febbraio 2023 quando Impagnatiello visita un sito online per acquistare cloroformio sotto falso nome, quello di ‘Andrea Valdi'. La bottiglia poi è stata sequestrata a giugno" una volta che i carabinieri hanno perquisito casa. Lo stesso giorno dell'acquisto poi Impagnatiello era andato a Malpensa a prendere Giulia, che era tornata a Milano dopo qualche giorno trascorso a casa a Napoli.

Giulia poi scopre l'altra relazione del fidanzato: "Sabato 27 maggio – spiega uno dei carabinieri chiamati a testimoniare – Giulia e l'altra ragazza entrano in contatto per la prima volta. La ragazza contatta Giulia per rivelarle il tradimento. Le due ragazze prima si sentono telefonicamente e poi via messaggio. Anche lei si sentiva tradita: rivela che Impagnatiello le aveva fornito falso test di paternità da lui confezionato. Questo test è risultato essere falso e la clinica indicata da Impagnatiello ha confermato di non averlo mai fatto". Dopo i messaggi scambiati con l'altra donna, Tramontano scrive subito a Impagnatiello, gli fa capire di aver saputo tutto e gli chiede un incontro chiarificatore a tre da cui Impagnatiello cerca di sottrarsi. Durante questa lite Giulia dirà a lui: "Non vedrai più tuo figlio Thiago". "Intanto Impagnatiello si arrabbia con l'altra ragazza per aver rivelato tutto a Giulia", continua il carabiniere.

Da lì a poco avverrà l'incontro tra le due ragazze, dove Giulia era stata accompagnata dai suoi suoceri. Subito dopo l'incontro tra le due donne, è Giulia a scrivere al compagno per dirgli che la loro relazione è terminata e di farsi trovare a casa. Giulia è morta quella sera.

"Impagnatiello – raccontano ancora i militari dell'Arma – la domenica, ovvero il giorno dopo l'omicidio, va al lavoro, prima però abbandona i documenti in un tombino. Poi ha continuato a scrivere a Giulia come se fosse viva e stesse dormendo. Le scrive: ‘Ehi sono arrivato al lavoro, ora scendo a cambiarmi, faccio colazione e attacco. Riposati tu'. In un altro messaggio poco dopo scrive: ‘Ehi, ma sei ancora a letto?'. Il telefono di Giulia non è mai stato però trovato, tutto è stato ricostruito dalle copie forensi. Intanto all'altra donna dice di non scrivergli più, mentre – fingendosi Giulia – scriveva a una sua amica e ai suoi familiari per tranquillizzarli".

Cosa è successo la notte dell'omicidio

La notte dell'omicidio è l'altra donna a scrivere a Impagnatiello per chiedergli di mostrarle in video chiamata dove fosse Giulia, ma lui le ha mostrato soltanto l'interno della casa e le ha detto che la compagna era a dormire da un'amica. Durante la denuncia di scomparsa, Impagnatiello dirà invece ai carabinieri che Giulia stava dormendo nel suo letto con la tv accesa.

"Quella notta – continuano i carabinieri – l'imputato è poi andato dall'altra donna ma lei non lo ha fatto entrare. Rientrato a casa a Senago alle 3:14, viene inquadrato dalle telecamere con lenzuola bianche in mano, entrare e uscire dal box". Lì tiene nascosto il corpo della fidanzata. I carabinieri aggiungono anche: "Ci sono evidenze che riguardano alcuni accessori di casa che ci inducono a pensare che la scena del crimine sia stata preparata, perché sono state trovate tracce di sangue sotto il tappeto e non sopra". Impagnatiello avrebbe spostato il corpo di Giulia con un carrello acquistato ad hoc successivamente il delitto.

La prima volta che i carabinieri sono entrati in casa a Senago

La prima volta che i carabinieri sono entrati nell'appartamento della coppia è il giorno dopo, la notte tra il 28 e il 29 maggio. I militari di Senago hanno fatto la prima ispezione in casa poche ore dopo la denuncia di scomparsa da parte di Impagnatiello: in casa il cadavere non c’era. In quella prima "visita" dei carabinieri l'imputato aveva detto di avere solo la cantina, ma non il box. E gli inquirenti ci credono, senza verificare.

"L’unica cosa – continua il teste – che non è stata ispezionata è il box. Il 29 mattina, il giorno dopo, una vicina di casa, scendendo nei box, invece nota delle tracce di cenere e vede proprio il box aperto. La vicina racconta di aver visto una lampada bruciata, ma nel box aperto non c’era niente. Quindi presumibilmente il cadavere era già stato spostato in cantina".

La mattina successiva il 30 maggio l'uomo delle pulizie nel pulire il pianerottolo aveva fatto presente ai militari di aver visto tracce di cenere nei primi gradini della scale fino al box. E che sente tracce di trascinamento.

Il carabinieri chiamato ha testimoniare ha spiegato poi che la mattina del 30 maggio "alle 11:14 mi trovavo proprio nelle vicinanze della casa e la macchina era parcheggiata fuori. L’auto ha attirato la mia attenzione perché su 4 aveva 3 finestrini abbassati. L'ho guardata, da lì veniva un forte profumo. Alle 11:30 era stata riportata nel box per dieci minuti da Impagnatiello. Poi di nuovo l'ha tirata fuori e l'ha ì parcheggiata nello stesso punto. Alle 13:53 l'ha lasciata in via Novella e l'ha messa in un parcheggio pubblico vicino. In questo segmento temporale il cadavere era all’interno dell’auto, dove rimase fino alla notte tra il 30 e il 31, quando viene spostato in via Monte Rosa".

Ha collaborato a questo articoli Chiara Daffini