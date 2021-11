Primi fiocchi di neve a Ponte di Legno: strade e paesaggi imbiancati Neve a Ponte di Legno e anche a Temù, entrambi comuni in provincia di Brescia: da oggi, lunedì 1 novembre, si sono registrati i primi fiocchi. Tante le immagini e i video postati dagli utenti sui social network. Nel resto del territorio bresciano sono invece state registrate precipitazioni, ma fortunatamente senza danni.

A cura di Redazione Meteo

Le foto degli utenti di Facebook e Instagram

È arrivata la prima neve in provincia di Brescia: da oggi pomeriggio, lunedì 1 novembre, diversi utenti hanno postato sui social le immagini di paesaggi imbiancati e della nevicata che in queste ore sta interessando l'Alta Valle Camonica. I fiocchi di neve stanno ricoprendo sia Ponte di Legno, comune di appena 1.700 abitanti, che il comune di Temù. Il primo si trova a 1,258 metri di altitudine mentre il secondo a 1.144 metri.

Nel resto del Bresciano registrate forti piogge

Da stamattina il passo del Tonale è stato scenario di una fitta nevicata. Su Facebook e Instagram si sono susseguite foto e video di utenti entusiasti di vedere i propri territori imbiancati: c'è chi condivide immagini con sottofondi natalizi e chi scrive "E dopo tanti colori, il bianco che li riassume tutti". La neve potrebbe poi scendere anche nei prossimi giorni e interessare altri comuni vicini. Intanto la città di Brescia e il territorio vicino hanno dovuto fare i conti con il maltempo. Oggi infatti si sono registrate forti piogge che, fortunatamente, non hanno creato particolari danni o criticità. I temporali potrebbero tornare nella giornata di mercoledì 3 novembre e proseguire fino alla fine della settimana.

La neve a Ponte di Legno (Fonte: Instagram – Pippuzzo_70)

Le previsioni meteo a Milano

Nella stessa situazione anche il territorio di Milano: nel capoluogo meneghino si sono registrate piogge per tutto il giorno. Domani invece sarà previsto bel tempo. Non sono previsti temporali e le temperature saliranno lievemente. Le precipitazioni poi interesseranno la città mercoledì per poi durare fino alla fine della settimana e in particolare modo nel weekend.

