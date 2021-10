Prima neve di stagione sul Passo dello Stelvio: strade e paesaggi imbiancati, sembra già inverno Intensa nevicata ieri sul Passo dello Stelvio, tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Sono caduti oltre 30 centimetri di neve che, complice le basse temperature, continuano a ricoprire strade e paesaggio anche oggi. Fino a domenica non sono comunque attese altre precipitazioni: in tutta la Lombardia previsto cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, con l’eventualità di qualche debole pioggia su Prealpi e pianura.

(Fonte Foto: Fb Passo Stelvio)

Sembra già inverno sul Passo dello Stelvio, tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Ieri mattina un'intensa nevicata ha imbiancato strade e paesaggi, segnando decisamente il cambio tra una stagione estiva che continuava a prolungarsi e un autunno già inoltrato. Ieri sono scesi oltre 30 centimetri di neve nella mattinata. Il passo, che è il valico automobilistico più alto d'Italia, è ancora raggiungibile da entrambi i versanti, anche se per tutte le auto e i veicoli sono consigliati pneumatici invernali o catene: c'è, altrimenti, il rischio concreto di rimanere bloccati. Sui social network sono state tante le foto pubblicate: la neve fresca ha ricoperto ogni cosa.

Il manto nevoso è ancora presente anche nella giornata odierna, nonostante un miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature infatti restano comunque decisamente rigide, anche se non insolite a quell'altitudine: si resta due o tre gradi sotto lo zero.

Lo Stelvio stamattina (Fonte foto: pagina Facebook Gelcom)

Le previsioni meteo di Arpa Lombardia per il resto della settimana

Fino a domenica, secondo quanto riporta il sito di Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), non sono attese precipitazioni degne di nota in Lombardia. Anche sui rilievi alpini è previsto cielo sereno, o al massimo poco nuvoloso. Qualche debole precipitazione sarà invece possibile fino a sabato sulle zone orientali e in pianura: sabato potrebbe piovigginare a tratti tra le Prealpi e la pianura, mentre domenica 10 ottobre è previsto bel tempo su tutta la Lombardia. Per quanto riguarda le previsioni meteo per la prossima settimana, la tendenza per lunedì 11 ottobre vede prevalere cielo poco nuvoloso un po' ovunque, con precipitazioni assenti. Da martedì 12 ottobre la nuvolosità sarà invece in aumento sulle Alpi, con possibili precipitazioni.