Previsioni meteo weekend Milano: tempo instabile con cielo nuvoloso e violenti temporali Il weekend a cavallo tra luglio e agosto non ricorderà molto l’estate. Tempo instabile, piogge e cielo nuvoloso caratterizzeranno soprattutto la giornata di domenica. Si toccheranno comunque punte di 31 gradi sabato, ma le temperature scenderanno a 26 gradi la domenica. I temporali più consistenti sono attesi domenica.

A cura di Redazione Meteo

Tempo instabile, probabili piogge con violenti temporali ma sempre temperature estive, con molto caldo in pianura. Queste le previsioni meteo, purtroppo non favorevoli, per il prossimo weekend a Milano e in Lombardia. Per quanto riguarda le temperature si toccheranno punte di 31 gradi che scenderanno fino a 26 gradi nella giornata di domenica. Vediamo dunque nel dettaglio che tempo farà a Milano e in Lombardia da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto.

Il meteo a Milano di venerdì 30 e sabato 31 luglio

Venerdì 30 luglio a Milano sarà una giornata caratterizzata da tempo instabile con possibili deboli piogge nel pomeriggio e temperature massime tra 29 e 34 gradi. Sabato il maltempo sarà invece più evidente con un cielo coperto fin dal mattino e nubi ancora più compatte in serata. Le temperature minime e massime saranno in lieve calo, dai 18 ai 31 gradi. Le precipitazioni saranno deboli al mattino con maggior probabilità sulla pianura occidentale e rilievi prealpini, limitati alle Prealpi al pomeriggio. Le piogge diventeranno più significative, intense e diffuse, anche a carattere temporalesco, anche in pianura tra tardo pomeriggio e sera.

Le previsioni per domenica 1 agosto

Il mese estivo per eccellenza si apre invece con il brutto tempo. Nuvoloso ovunque sul territorio lombardo e piogge diffuse e moderate anche a carattere temporalesco nella prima parte della giornata. Le piogge si esauriranno poi già dal tardo pomeriggio o al massimo in serata. Le temperature minime e massime saranno in calo su tutta la Lombardia. In pianura in particolare quelle minime si attesteranno intorno ai 18 gradi e quelle massime attorno ai 26 gradi.