Previsioni meteo per il ponte del 25 aprile a Milano: rischio pioggia e sbalzi di temperatura Per il ponte del 25 aprile a Milano torna la pioggia: le precipitazioni sono attese già per la serata di giovedì e potrebbero interessare anche il fine settimana. Ecco quanto spiegato a Fanpage.it dal meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati.

Dott. Flavio Galbiati Meteorologo di Meteo Expert a Milano

A cura di Giorgia Venturini

Rischio pioggia per il ponte del 25 aprile in Lombardia. Il sole e il bel tempo dei giorni di Pasqua già da domani mercoledì 20 aprile lasceranno spazio alle nuvole e a possibili precipitazioni nel fine settimana. Come spiega a Fanpage.it il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati, la pioggia potrebbe interessare la Lombardia già nella serata di giovedì 21 aprile. "A Milano già da giovedì saranno attese molte nuvole accompagnate da alcune precipitazioni che potrebbero arrivare a fine giornata. La fase di deboli piogge però si esaurirà nella notte". Il sole ritornerà venerdì sempre però accompagnato da possibili velature e nuvole.

Previsioni a Milano nel weekend 23-24 aprile

Sabato 23 aprile e domenica 24 aprile aumenta il rischio di tempo instabile. A causa della bassa pressione – sempre come spiega Galbiati – "sono attese delle piogge, anche se sicuramente non molto intense". La Lombardia infatti non sarà la parte dell'Italia più colpita dal maltempo. Sicuramente però con l'arrivo della bassa pressione tutta la regione dovrà attendersi anche temperature altalenanti: le massime non supereranno i 16-18 gradi.

Tornano maltempo e pioggia in Lombardia

Difficile stabilire ancora con esattezza le previsioni meteo per lunedì 25, ma al momento anche per l'inizio di settimana prossima bisogna aspettarsi qualche ora di instabilità. Certo è che nei prossimi giorni in Lombardia potrebbe finalmente arrivare la pioggia. Quello appena passato è stato uno degli inverni più secchi degli ultimi anni: il caldo anomalo delle scorse settimane ha riportato il livello idrometrico del Po, il corso d'acqua più grande d'Italia, al pari di quello della scorsa estate. L'assenza di precipitazioni non ha rinvigorito il fiume che ora non riesce a distribuire acqua alle coltivazioni adiacenti, costringendo diversi esperti a dare l'allarme. La carenza idrica riguarda anche il lago di Como al quale mancano solo 20 centimetri prima di raggiungere il minimo storico di sempre con un riempimento di appena l’8,8 per cento contro una media del 63,8 per cento. Ora l'arrivo delle piogge potrebbe far tirare un respiro di sollievo ai tanti agricoltori.