Previsioni meteo oggi, martedì 7 dicembre a Milano: ancora cielo sereno, ma temperature sotto lo zero Previsioni meteo Milano, martedì 7 dicembre: è previsto cielo sereno, ma con temperature ancora sotto lo zero. Per il momento però nessuna nevicata.

A cura di Redazione Meteo

Cielo sereno, ma con temperature ancora sotto lo zero: sono queste le previsioni previste per oggi, martedì 7 dicembre, a Milano. Nel giorno di Sant'Ambrogio, il sole splenderà sul capoluogo meneghino. Le temperature minime si aggireranno attorno ai meno due gradi, un grado in più rispetto al giorno precedente. Anche le massime saranno in aumento: queste si attesteranno infatti intorno agli otto gradi centigradi.

Le previsioni meteo Lombardia per oggi 8 dicembre

Anche nel resto della Lombardia, secondo il bollettino diramato da Arpa, si avrà una nuvolosità irregolare per poi avere ampie schiarite e cielo sereno ovunque. Le temperature minime, in alcune zone, saranno in lieve calo mentre le massime saranno stazionarie o in aumento. Le prime si aggireranno tra i meno quattro gradi e i meno due gradi centigradi mentre le massime tra i sei e i nove gradi centigradi. Durante la notte e alle prime luci dell'alba sono previste possibili foschie.

Neve a Milano l'8 dicembre: una riunione per coordinare gli interventi

A Milano inoltre è prevista neve per la giornata di domani, mercoledì 8 dicembre. Per questo motivo, oggi si riunirà l'Unità di Crisi locale per coordinare le azioni con tutti gli enti che si occupano della gestione degli interventi. Per la giornata dell'Immacolata infatti sono previsti tra i due e i dieci centimetri di neve. A richiedere particolare attenzione saranno le temperature molto fredde che saranno previste tra l'8 e il nove dicembre. Le nevicate riguarderanno non solo la città di Milano, ma anche altre zone della Lombardia. Anche a Brescia e Como sarà prevista neve.