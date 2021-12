Previsioni meteo oggi a Milano: torna la neve, gelo per tutto il giorno Previsioni meteo per oggi, venerdì 10 dicembre 2021, a Milano: nuove nevicate dopo quella dell’Immacolata. Temperature massime di 1-2 gradi per tutto il giorno.

A cura di Redazione Meteo

Torna la neve a Milano. Le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 10 dicembre 2021 a Milano, segnalavano la possibilità di nuove nevicate dopo quella, copiosa, dell'Immacolata: e difatti i primi fiocchi sono iniziati a scendere a metà mattina. A differenza dello scorso mercoledì 8 dicembre, tuttavia, le precipitazioni nevose previste per la giornata odierna non saranno abbondanti. Dal Comune non è infatti stata diramata alcuna allerta neve e gli eventuali accumuli al suolo saranno modesti: in molti casi si tratterà giusto di un velo bianco che potrà ricoprire le superfici di auto, case e parchi. Farà sicuramente molto freddo: per tutta la giornata odierna le temperature non saliranno oltre 1-2 gradi. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata di oggi, 10 dicembre 2021, a Milano.

Meteo a Milano oggi: neve fino al primo pomeriggio

Le nevicate previste per la giornata odierna sono iniziate a metà mattinata e proseguiranno per alcune ore, alternate a pioggia debole. I fiocchi sono destinati a durare fino al primo pomeriggio, quando al loro posto scenderà una pioggia debole. Nella seconda parte della giornata, dal tardo pomeriggio in poi, è prevista prima un'ulteriore pioggerellina e poi cielo nuvoloso fino a sera. Sul fronte delle temperature, come detto sarà una giornata molto fredda: i valori, sia di minime sia di massima, oscilleranno sempre attorno allo zero e non supereranno durante tutto il corso della giornata gli uno o due gradi massimo. Andrà meglio, sia sul fronte delle condizioni meteo sia su quello delle temperature, nel weekend: sia sabato 11 sia domenica 12 dicembre sono infatti attese giornate di sole e cielo terso, con temperature massime in lieve aumento.