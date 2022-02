Previsioni meteo oggi a Milano: niente più pioggia e le temperature tornano ad alzarsi Previsioni meteo Milano oggi, mercoledì 16 febbraio: non sono previste precipitazioni e le temperature massime saranno in leggero aumento.

A cura di Redazione Meteo

Dopo la pioggia e il gelo di questi ultimi due giorni, a Milano le temperature tornano ad alzarsi leggermente. In base alle previsioni meteo di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, nel capoluogo meneghino ci sarà un cielo coperto da qualche nuvola e temperature massime in rialzo. Non sono previsti altri fenomeni come neve, nebbia o foschia. Il tempo continuerà migliorare anche nei prossimi giorni. Vediamo però nel dettaglio quali saranno le previsioni per oggi, mercoledì 16 febbraio 2022, a Milano e in Lombardia

Il meteo oggi, mercoledì 16 febbraio, a Milano

A Milano le temperature minime saranno in leggero calo e attorno agli zero gradi centigradi mentre le massime saranno in aumento e si attesteranno attorno ai 9 gradi centigradi. All'alba potrebbe esserci un po' di nebbia che poi andrà via via diradandosi. Durante la mattina il cielo sarà coperto dalle nuvole, ma nel pomeriggio inizieranno a esserci delle schiarite. Il rapido miglioramento riguarderà soprattutto la pianura. In montagna, in serata, potrebbero esserci forti venti.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Anche nel resto della Lombardia, le previsioni saranno molto simili: il cielo infatti sarà a tratti nuvoloso, ma saranno poi previste schiarite sulla pianura. Non ci saranno precipitazioni, ma possibile nevischio sulle Alpi. Dopo la neve dei giorni scorsi, le temperature minime saranno stazionarie o in leggero calo e si attesteranno attorno ai -2 gradi centigradi e gli 1 grado centigradi mentre le massime saranno tra i 9 gradi centigradi e gli 11 gradi centigradi. Nelle ore più fredde sarà previste foschia.