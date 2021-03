Cielo sereno, sole e temperature primaverili. Queste le previsioni meteo per la giornata di domani, venerdì 5 marzo, a Milano. A parte qualche nuvola al mattino, per il resto la giornata di domani nel capoluogo lombardo sarà caratterizzata da cielo sereno per tutto il giorno, con temperature che si alzeranno man mano col passare delle ore fino ad arrivare a un picco di 16 gradi di massima nel primo pomeriggio.

Previsioni meteo per venerdì 5 marzo: sole e caldo

Quella di domani, venerdì 5 marzo, sarà dunque una giornata quasi primaverile a Milano. Non sono attese precipitazioni di sorta, mentre i venti saranno da deboli a moderati nella parte centrale della giornata.

Previsioni meteo sabato 6 marzo: cala la temperatura

Un brusco calo della temperatura è invece atteso per le giornate seguenti, da sabato 6 a domenica 7 marzo. Arpa meteo segnala che, in tutta la Lombardia, il progressivo cedimento del campo anticiclonico favorirà l’ingresso di flussi via via più umidi e instabili, con precipitazioni deboli ma diffuse. Non farà eccezione il capoluogo lombardo, dove qualche debole pioggia potrebbe verificarsi nella mattinata di sabato, che sarà caratterizzata da cielo coperto. Dal pomeriggio sono attese schiarite, col ritorno di sole a sprazzi. Le temperature massime si abbasseranno sensibilmente, attestandosi sotto i 10 gradi.

Il meteo a Milano domenica 7 marzo: cielo nuvoloso

Non cambieranno le temperature neanche domenica 7 marzo, quando si registreranno gli stessi valori di sabato ma con un'ulteriore diminuzione delle minime. Nella giornata di domenica non sono però attese precipitazioni in città: il tempo dovrebbe mantenersi asciutto, con cielo poco nuvoloso o nubi sparse.