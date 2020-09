È il settembre più freddo degli ultimi cinquant'anni, anche se ormai è agli sgoccioli. Il nono mese dell'anno chiuderà domani, mercoledì 30, con una giornata di sole nonostante le temperature tenderanno ancora a scendere, specialmente nelle ore notturne e in attesa che si alzi il sole. Poi, l'ingresso in ottobre potrebbe riservare alcune sorprese, invertendo, pare, la tendenza. Ecco le previsioni meteo per oggi e domani, mercoledì 30 settembre, su Milano e provincia.

Previsioni meteo per oggi, martedì 29 settembre

Le previsioni meteo per oggi, martedì 29 settembre, spiegano che Milano non sarà colpita da precipitazioni, mentre il cielo resterà sereno fino all'imbrunire, con poche chance di lasciare terreno alle nuvole.Restano stazionarie le temperature minime, mentre le massime potrebbero toccare i 22 gradi. Maggiori addensamenti nelle ore serali che però non minacceranno alcun rovescio.

Previsioni meteo per Milano di domani, mercoledì 30 settembre

I cieli resteranno sgombri di nuvole sin dalla tarda nottata di oggi. Il risveglio sarà caratterizzato dalle prime luci dell'alba che torneranno a dare colore a Milano con la promessa di riscaldarla, per quanto possibile. Per tutta la mattinata è atteso un cielo limpido che resterà tale anche per lunghi tratti del pomeriggio. Solo all'imbrunire potrebbero addensarsi nuvole che, in ogni caso, non dovrebbero portare a precipitazioni. Le temperature minime non dovrebbero scendere sotto i 12 gradi mentre per le massime potrebbe esserci un leggero rialzo: nelle ore più calde della giornata potrebbe essere sfondato il muro dei 23 gradi ma non per lunghi tratti della medesima.