Previsioni meteo Milano oggi: torna la pioggia, neve in montagna

A cura di Redazione Meteo

Dopo giorni e giorni di sole e siccità torna la pioggia a Milano e su tutta la Lombardia. Già al mattino il cielo sarà coperto da nuvoli che porteranno precipitazioni più o meno intense nel corso della giornata. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

Previsioni meteo Milano oggi, mercoledì 30 marzo

Oggi il cielo lombardo sarà caratterizzato già dalla prime ore del mattino da un cielo molto nuvoloso e coperto. Qualche timida schiarita sarà possibile nel corso della giornata, soprattutto nel pomeriggio su Alpi e Prealpi Occidentali. Le precipitazioni, seppur presenti, saranno deboli o molto deboli nel corso della mattinata. Deboli nevicate invece sono attese sul settore alpino oltre i 1.400 e 1.500 metri di quota. Le temperature in leggera variazione: le minime saranno in aumento, registreranno i 6 e i 10 gradi, mentre le massimo tra i 14 e i 17 gradi. Lo zero termico è registrato attorno ai 1.700 metri. I venti saranno deboli orientali in pianura e in montagna deboli sud-occidentali.

"Oggi mercoledì 30 marzo arriveranno le prime piogge, ma saranno poco intense su Lombardia, Piemonte e su tutto il settore alpino. Da giovedì invece sono attese piogge più consistenti che si trasformeranno in neve sopra i 1.300 metri di quota", spiega a Fanpage.it il meteorologo di Meteo Expert Flavio Galbiati. Poi recisa: "Purtroppo queste piogge non risolveranno il problema siccità ma almeno daranno un po' di beneficio. Resta comunque il grosso problema della mancanza delle grandi nevicate in montagna che nei prossimi mesi si tradurranno in un mancato apporto idrico". Per quanto riguarda le temperature, sono in calo verso il fine settimana "ma non ritorneremo al clima invernale". La pioggia dovrà continuare, facendosi via via più intesa, anche nelle giornate di domani 31 marzo e di venerdì primo aprile.