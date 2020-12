A differenza della giornata di Natale di oggi, venerdì 25 dicembre, partita con ampie schiarite in diverse zone della regione, sarà un Santo Stefano bagnato quello che attende Milano e la Lombardia. Le previsioni meteo per domani, sabato 26 dicembre, raccontano infatti che la sciabolata artica che si stava avvicinando al nord Italia toccherà la Lombardia nelle prossime ore, forse già a partire da quelle pomeridiane odierne. Nella giornata di domani, quindi, le temperature subiranno una picchiata, complice anche il forte livello di umidità che renderà la percezione del freddo ancora più intensa.

Previsioni meteo Milano per oggi, venerdì 25 dicembre

Dopo il sole del primo mattino, i cieli di Milano e della Lombardia si copriranno di nuvole. Sino alla quota di 500-600 metri non dovrebbero verificarsi forti precipitazioni, mentre da oltre quell'altitudine sono attesi rovesci per tutto l'arco del pomeriggio. In alta quota, invece, la pioggia potrebbe diventare nevischio. La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla per i forti venti. Le temperature sono in discesa.

Previsioni meteo Milano per domani, 26 dicembre

Come anticipato, le previsioni meteo per la giornata di domani, sabato 26 dicembre, preannunciano un abbassamento verticale delle temperature. I venti proseguiranno ad essere gelidi, mentre le piogge si intensificheranno anche in pianura, specialmente sul versante occidentale. Oltre i 1.600 metri, invece, è attesa molta neve il cui accumulo sul terreno potrebbe toccare i 20 centimetri di altezza. La Protezione civile invita tutti alla massima cautela qualora – nonostante i divieti – si dovesse uscire di casa.

Previsioni meteo per domenica 27 dicembre, scatta l'allerta meteo

Nella giornata di ieri, giovedì 24 dicembre, il Comune di Milano ha convocato il "tavolo neve" per anticipare e studiare un piano di gestione in vista della nevicata attesa tra domenica 27 e lunedì 28 dicembre. All'incontro c'erano la vicesindaco Anna Scavuzzo, l'assessore alla mobilità Marco Granelli, la Protezione civile e le partecipate A2a, Amsa, Atm e MM. Per il giorno di conclusione del weekend natalizio, infatti, su Milano è attesa un'ampia nevicata che potrebbe portare diversi problemi alla circolazione. La prima tattica da utilizzare sarà quella di spargere il sale su strade e marciapiedi davanti agli stabili privati. In caso di grande accumulo per terra, occorrerà poi togliere la neve in eccesso manualmente.