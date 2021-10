Previsioni meteo Milano e Lombardia mercoledì 12 ottobre: cielo sereno e temperature in leggero calo Cielo sereno o poco nuvoloso in Lombardia: è questo quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia per la giornata di mercoledì 13 ottobre. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 6 gradi centigradi mentre le massime attorno ai 18 gradi centigradi. A Milano il cielo sarà sereno: le minime saranno intorno agli 8 gradi centigradi mentre le massime intorno ai 19 gradi centigradi.

A cura di Redazione Meteo

Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature minime stazionarie o in leggero calo: è questo quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia per la giornata di mercoledì 13 ottobre. Le minime infatti saranno stazionarie o in leggero calo e si attesteranno attorno ai 6 gradi centigradi mentre le massime si aggireranno attorno ai 18 gradi centigradi. Nelle prime ore del mattino si potrebbero avere foschie dense e nebbia lungo il corso del Po. Nel capoluogo meneghino il cielo sarà sereno: le minime saranno in leggero calo e si registreranno 8 gradi centigradi mentre le massime in leggero aumento fermandosi a 19 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia giovedì 14 ottobre

Per la giornata di giovedì 14 ottobre, in Lombardia si avranno nuvole irregolari sulla pianura e le Prealpi occidentali. Non sono previste precipitazioni e le temperature minime saranno stazionarie mentre le massime in calo. A Milano si avrà cielo leggermente nuvoloso: le minime saranno in aumento e si registreranno 9 gradi centigradi mentre le minime in calo e si attesteranno sui 17 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia venerdì 15 e sabato 16 ottobre

Venerdì 15 ottobre si avranno nubi sulle montagne e sole in pianura: non sono previste piogge e le temperature minime e massime saranno stazionarie o in lieve calo. Stesse previsioni anche per la giornata di sabato 16 ottobre. Nel capoluogo meneghino invece si avrà sia venerdì che sabato cielo poco nuvoloso con temperature stazionarie: le minime si aggireranno attorno agli 8 gradi centigradi mentre le minime si fermeranno sui 17 gradi centigradi.