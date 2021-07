È in arrivo il caldo torrido in Lombardia, ma in particolare a Milano. Dopo una domenica con forti temporali e rovesci, nel capoluogo meneghino per la giornata di domani, martedì 6 luglio, sono previste ondate di calore che faranno arrivare le temperature oltre i trenta gradi centigradi. L'afa proseguirà anche i giorni seguenti per poi essere sostituita nuovamente da nuvole e piogge. Nel weekend infatti si prevede cielo nuvoloso.

Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 6 luglio

In Lombardia la prima parte della giornata di domani sarà sereno o poco nuvoloso. Stando al bollettino diramato da Arpa Lombardia, saranno previste nuvole vicino ai rilievi alpini. Nella stessa zona saranno probabili brevi rovesci. Non saranno previste precipitazioni nella gran parte della Regione. Le temperature minime e massime saranno in aumento. A Milano invece ci sarà sole per tutta la giornata, fenomeni di afa e le temperature minime toccheranno i venti gradi centigradi mentre le massime i 32 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia mercoledì 7 e giovedì 8 luglio

Per la giornata di mercoledì 7 luglio, in Lombardia ci sarà cielo poco nuvoloso. Cumuli si registreranno sempre e solo in montagna dove si potrebbero avere anche precipitazioni. Le temperature in gran parte della regione saranno poi in aumento. Stessa cosa per la giornata di giovedì 8 luglio. Le temperature saranno in aumento, ma in alcune zone si potrebbero registrare piogge. A Milano per esempio per la giornata di giovedì sono previsti temporali: le minime saranno però in aumento e toccheranno i 24 gradi centigradi mentre le massime saranno stazionarie e toccheranno i 32 gradi centigradi.