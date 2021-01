Continua a durare il bel tempo in Lombardia e a Milano. Sia nella giornata di oggi che quella di domani saranno caratterizzate da un sole splendente in cielo e poche nuvole sparse che non porteranno con loro piogge o rovesci vari. Secondo gli esperti di Arpa Lombardia, poi, le temperature resteranno pressoché stabili ovunque, con minime di un grado nelle ore mattutine e notturne e fino a 8 gradi nel pomeriggio. I venti saranno di debole intensità sulle pianure mentre acquisiranno potenza in montagna.

Le previsioni meteo di domani, mercoledì 27 gennaio

Per la giornata di domani, mercoledì 27 gennaio, è atteso un cielo poco nuvoloso in tutta la regione. Le previsioni meteo non prospettano piogge o rovesci, né di forte né di lieve intensità, e le temperature saranno stazionarie. I venti saranno deboli in tutta la Regione: non sono previste forti raffiche né in pianura né in montagna. A Milano le temperature minime stazioneranno sui meno uno gradi per le minime e 6 i 7 per le massime. In serata temperature stabili e in lieve calo nelle ore notturne.

Le previsioni meteo di dopodomani, giovedì 28 dicembre

Dopodomani, invece, giovedì 28 dicembre, il cielo su Milano e sulla Lombardia si presenterà nuvoloso. I raggi del sole verranno nascosti dalla coltre di nuvole che si addenseranno nel cielo e che potranno portare a delle precipitazioni anche di forte intensità. Al contrario, i venti saranno deboli. Le temperature risentiranno della scomparsa del sole, con le minime in lieve calo sino ai meno tre gradi e le massime intorno ai cinque. In serata il cielo dovrebbe tornare sereno con lievi folate di vento.