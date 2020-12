Nell'ultima domenica pre lockdown natalizio, i cieli di Milano e della Lombardia sono caratterizzati da un forte addensamento nuvoloso che in determinati territori, specialmente in pianura, daranno vita a fitti banchi di nebbia. Le temperature sono in discesa, complice anche l'alto tasso di umidità. La situazione non dovrebbe cambiare nemmeno domani, lunedì 21 dicembre, quando il cielo si presenterà nuovamente coperto. Le temperature però saranno in minimo aumento nonostante sia attesa qualche precipitazione sparsa ma di debole intensità. Ecco le previsioni meteo su Milano e Lombardia per le giornate di oggi, domenica 20, e domani, lunedì 21 dicembre.

Previsioni meteo Milano di oggi, domenica 20 dicembre

Nel pomeriggio di oggi, domenica 20 dicembre, i cittadini milanesi e lombardi dovranno fare i conti ancora con un cielo grigio che potrà dare vita a qualche rovescio. Su Alpi e Prealpi, poi, potrebbero cadere alcuni fiocchi di neve, mentre in pianura si formeranno banchi di nebbia. Tutti sono quindi invitati alla massima prudenza in caso uscissero di casa. I valori minimi delle temperature saranno tra i 4 e i 7 gradi centigradi mentre i massimi saranno intorno ai 7 e i 10.

Previsioni meteo Milano di domani, lunedì 21 dicembre

Le previsioni meteo per la giornata di domani, lunedì 21 dicembre, seguiranno lo stesso copione del weekend che si sta per concludere. Al loro risveglio, i cittadini troveranno nuovamente il cielo coperto o molto nuvoloso. Le temperature minime saranno in calo mentre le massime arriveranno ai 7 gradi centigradi. Potrebbe diminuire il tasso di umidità. Non sono, per il momento, attese precipitazioni anche se sul versante alpino potrebbe cadere del nevischio.