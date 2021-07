Il caldo di questi ultimi giorni è destinato a concedere una breve pausa: le previsioni meteo per giovedì 8 luglio a Milano indicano l'arrivo di una perturbazione che porterà intensi temporali, con possibili grandinate, oltre a un calo delle temperature massime. È l'effetto, come scrive il servizio meteorologico dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), del transito su tutta la Lombardia di una saccatura atlantica che determinerà instabilità diffusa e calo termico. Vediamo dunque nel dettaglio come sarà il tempo a Milano.

Il tempo a Milano giovedì 8 luglio: forti temporali fin dal pomeriggio

La giornata di giovedì 8 luglio a Milano si aprirà all'insegna del cielo sereno e del sole. Col passare delle ore, tuttavia, già dalla tarda mattinata, aumenterà la nuvolosità. Le prime precipitazioni sono attese a partire dal primo pomeriggio, con pioggia alternata a schiarite. È dalla sera tuttavia che il maltempo potrebbe colpire più duramente il capoluogo lombardo: si prevedono forti temporali con possibili grandinate. Le temperature sono in calo rispetto a quelle degli scorsi giorni: le massime non dovrebbero raggiungere i 30 gradi, fermandosi di poco sotto a tale soglia.

Previsioni meteo in Lombardia per giovedì 8 luglio

La perturbazione che colpirà Milano riguarda anche buona parte della Lombardia. Giovedì 8 luglio sulle Alpi e le Prealpi sono attese molte nubi con qualche schiarita possibile, mentre sulla Pianura si segnalano nubi in aumento nel pomeriggio a partire da ovest. Già dal mattino aumenterà la probabilità di rovesci o temporali, che sarà alta nel pomeriggio/sera su Alpi e Prealpi, medio-alta sui settori dell'alta Pianura, medio-bassa sulla Pianura meridionale e Appennino. Saranno possibili ovunque fenomeni di forte intensità. Le temperature massime sono segnalate in calo ovunque sulla Lombardia. La buona notizia, sia per Milano sia per il resto della Lombardia, è che a partire da venerdì sono attese correnti da Nord-ovest che determineranno tempo stabile sulla Pianura, con qualche instabilità in più in montagna.