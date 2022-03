Previsioni meteo a Milano oggi: sole e cielo sereno, in aumento le temperature Per oggi 22 marzo il cielo sarà soleggiato e senza possibilità di precipitazioni. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

A cura di Redazione Meteo

Continua il bel tempo su tutta la regione anche per oggi 22 marzo. La giornata sarà soleggiata con assenza di precipitazioni e temperature stazionarie o in leggero calo fino a domani quando è attesa una progressiva risalita con valori oltre la media stagionale. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

Previsioni meteo a Milano oggi 22 marzo

Oggi martedì 22 marzo il cielo sarà sereno e poco nuvoloso. Assenti qualsiasi tipo di precipitazioni sia in pianura che in montagna. Le temperature saranno in calo, o almeno le minime che registreranno valori compresi tra uno e cinque gradi. Mentre le massime sono stazionarie o in leggero aumento: oscilleranno tra i 14 e i 17 gradi. Lo zero termico è registrato attorno a 1700-2000 metri nelle ore centrali della giornata, in rialzo a sera. E ancora: i venti in pianura sono deboli prevalentemente orientali, con rinforzi tra mattino e pomeriggio fino a moderati sull'Appennino e a tratti moderati anche sulla bassa pianura. In montagna, invece, tra deboli e moderati da est-sudest in quota, da sud nelle valli.

Previsioni meteo a Milano domani 23 marzo

Nessun tipo di precipitazioni anche per domani 23 marzo quando il cielo continuerò a essere soleggiato e poco nuvoloso. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo in pianura, almeno per quanto riguarda le minime mentre le massime in aumento. In pianura quindi le minime si aggirano attorno ai 2 gradi, mentre le massime attorno ai 18 gradi. Lo zero termico è stato fissato attorno ai 2.200-2.400 metri nelle ore centrali della giornata. In pianura i venti sono deboli in direzione variabile, in montagna deboli dai settori settentrionali nelle valli, moderati da sudest in quota.