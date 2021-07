Aumenta il caldo a Milano, dove le temperature sono destinate a salire ancora nei prossimi giorni. Ma le giornate di sole potrebbero essere rovinate da improvvisi temporali estivi, anche di forte intensità e associati a grandinate. Le previsioni meteo per mercoledì 7 luglio, comunque, lasciano presagire che sarà una giornata all'insegna del sole e del caldo. Vediamole dunque nel dettaglio.

Il tempo a Milano mercoledì 7 luglio

La giornata di mercoledì 7 luglio inizierà all'insegna del cielo sereno, senza nemmeno l'ombra di una nuvola. Il tempo si manterrà sereno fino a sera, quando faranno la loro comparsa nubi sparse. Sarà una giornata molto calda: le temperature non scenderanno mai sotto i 20 gradi e potranno arrivare a picchi di 33 gradi nelle ore pomeridiane, quelle più calde. Già dalla tarda sera le nuvole che via via si addenseranno in cielo potrebbero dare luogo a qualche precipitazione: le probabilità che piova già nella serata di mercoledì sono molto basse, mentre sono decisamente più alte per il giorno seguente.

Previsioni meteo giovedì 8 luglio: in arrivo forti temporali

Giovedì 8 luglio il tempo è destinato a cambiare. Se la prima parte della giornata sarà caratterizzata da un cielo poco nuvoloso, con possibili schiarite, a partire dal pomeriggio la nuvolosità è destinata decisamente ad aumentare e porterà a fenomeni temporaleschi anche di natura molto intensa. Piogge e temporali con grandinate sono attese dal primo pomeriggio fino a sera, quando sono previste piogge alternate a schiarite. La breve ondata di maltempo è destinata a cessare già da venerdì 9 luglio, quando Milano tornerà ad essere baciata dal sole. Per tutto il fine settimana il tempo dovrebbe mantenersi bello.