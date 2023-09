Pretendono di saltare la fila al pronto soccorso e aggrediscono medici e poliziotti, arrestati Due uomini sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Si erano presentati al pronto soccorso del Fatebenefratelli di Milano pretendendo di essere visitati subito, saltando la fila. Al rifiuto dei medici, li hanno insultati e poi hanno aggredito i poliziotti intervenuti.

Due uomini, uno di 36 anni e l'altro di 32 anni, sono stati arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. I due si erano presentati nella mattinata di ieri, 9 settembre, all'ospedale Fatebenefratelli di Milano pretendendo di essere visitati immediatamente. Quando il personale medico gli ha riferito che c'era da attendere, hanno inveito contro di loro e aggredito gli agenti della polizia di Stato che erano intervenuti per riportare la calma.

L'arrivo al pronto soccorso e la pretesa di essere visitati subito

Tutto è avvenuto in una manciata di minuti intorno alle 6 di mattina del 9 settembre. Un 36enne e un 32enne si sono presentati al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, nel centro di Milano, pretendendo di essere controllati subito, senza averne alcun diritto, saltando la fila che si era già creata a quell'ora.

La chiamata al 112 è partita alle 6:10, con il personale medico che segnalava la presenza di due persone moleste. Infatti, quei due uomini avevano iniziato ad alzare la voce e a insultare medici e infermieri.

L'intervento della polizia e l'arresto

La Questura ha poi inviato sul posto alcuni agenti dell'Ufficio prevenzione generale per riportare la calma, ma anche loro sono stati aggrediti, alcuni fisicamente con calci e pugni. Una volta bloccati, i due sono stati arrestati e trasportati in carcere. L'accusa nei loro confronti è di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Per quanto riguarda gli agenti, due di loro sono rimasti feriti dall'aggressione del 36enne e del 32enne. Medicati, i poliziotti hanno riportato lesioni non particolarmente gravi e sono stati dimessi con sette giorni di prognosi per le contusioni.